البرود نضج.. ايناس عز الدين توجه رسالة لـ متابعيها

وجهت الفنانة ايناس عز الدين رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وكتبت ايناس عز الدين “ البرود نضج قله الكلام نضج عدم عمل أي رد فعل أتجاه آحد منتظر انه يضايقك او يستفزك منتهي النضج اختيار البعد اول وسيلة لراحه راسك ليس هروب بل نضج ”.

يذكر أن كشفت الفنانة إيناس عز الدين لصدى البلد عن تفاصيل حالة ابنها الصحية بعد إجرائه عمليه في المخ.

وقالت " الحمدالله والشكر لله هو حاليا في العناية المركزة وسيمكث لمدة 8 ساعات والحالة حرجة" .

وكانت الفنانة إيناس عز الدين قد أكدت لصدى البلد على خطورة حالة ابنها الصحية بعد فشل الجراحة الأولى في المخ .

وقالت " الوضع حرج للغاية ..ولابد أن يجري جراحة عاجلة خلال الأيام القادمة وأطلب من الجميع الدعاء له".

وأضافت "هو يعاني من انكماش في المخ بسبب تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ في العملية الأولى ".

اختتمت " الأطباء المعالجين للحالة أبلغوني بصعوبة الموقف .. ربنا كبير وسيقف بجانبي ".

وتتواجد حاليا رفقة نجلها داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث يجري أشعة رنين علي المخ للوقوف علي تطورات حالته الصحية بشكل أكبر.