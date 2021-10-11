حملة نظافة مكبرة بمدينة الأقصر.. صور

نفذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، حملات نظافة مكثفة استهدفت حي شمال، وحي المطار، مما أسفر عن رفع ١٥ طن أتربة ومخلفات قص وتهذيب الأشجار وتراكمات صلبة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعات الميدانية المستمرة والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بكافة الأحياء والمراكز والمدن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



واستهدفت الحملة منطقة شوارع حي شمال ابتداءً من ميدان مكتبة مصر العامة وكوبري الكباش وصولاً إلى كوبري المطار، وطريق المطار الرئيسي مرورا بالمحيط الحيوي للنافورة وصولا حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي بالإضافة إلى نظافة منطقة السبتية ابتداءً من الكرنك بارك ، كما تم إزالة غرفة مخالفة من الطوب اللبن تشوه المنظر العام بمنطقة السبتية، وتمت ازالتها تماما حتى مستوي سطح الأرض.

حملة نظافة بمدينة الأقصر

حملة نظافة بمدينة الأقصر

حملة نظافة بمدينة الأقصر