أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 11-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.0861جنيه، والبيع 18.2253 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.2892 جنيه، والبيع 21.493 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.526 جنيه، والبيع 12.6416 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانماركي‏ للشراء 2.4306 جنيه، والبيع 2.4498 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8251 جنيه، والبيع 1.8485 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7886 جنيه، والبيع 1.8043 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8407 جنيه، والبيع 16.9832 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.8751 جنيه، والبيع 14.0335 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4063 جنيه، والبيع 11.539 جنيه