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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 قرارات مهمة من البترول بشأن الأسعار الجديدة

أسعار البنزين
أسعار البنزين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد 10 أكتوبر 2021، الذي يحمل رقم 225 تابع، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 1680 لسنة 2021 بشأن أسعار البنزين والمازوت وجميع المواد البترولية، بعد أخر تعديل للأسعار. 

وصدر عبر الجريدة الرسمية 3 قرارات مختلفة، الأول سعر بيع لتر البنزين لكل من 80 أوكتين و92 أوكتين و 95 أوكتين، شامل ضريبة القيمة المضافة، والثاني قرار أسعار بيع المازوت، والثالث سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي.

القرار الأول 

جاء القرار في مادته الأولى إلى تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 700 قرش، وفي المادة الثانية، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 825 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 925 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة. 

القرار الثاني 

وجاء القرار الثاني لوزير البترول والثروة المعدنية، رقم 1681 لسنة 2021 بشأن أسعار بيع المازوت، وأشارت المادة الأولى من القرار إلى أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى. 

القرار الثالث 

وجاء القرار الثالث الذي أصدره وزير البترول رقم 1682 لسنة 2021، حدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي، وقالت المادة الأولى إنه يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين 375 قرشًا بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.  

أسعار البنزين الجديدة 

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “البنزين ومشتقاته” المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتي: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر. 

أسباب زيادة سعر البنزين  

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، ويعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بحوالي 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف.

وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، وأوصت بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

الجريدة الرسمية الغاز الطبيعى وزير البترول والثروة المعدنية أسعار البنزين لجنة التسعير لجنة التسعير التلقائي

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