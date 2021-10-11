بسبب هوليوود.. سينتيا خليفة تغيب عن افتتاح مهرجان الجونة

اعتذرت الفنانة سينتيا خليفة عن عدم تمكنها من حضور افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في 14 أكتوبر المقبل، بالرغم من استعدادها الكامل للحضور.

‎ وأعلنت أن الذي سيمنعها هو سفرها لتصوير مسلسل ضخم في الولايات المتحدة الأمريكية جنباً إلي جنب مع الممثل الأمريكي الشهير "داني جلوفر".

‎وكما أكدت أنها ستبذل قصاري جهدها لحضور على الأقل يوم واحد من المهرجان.

‎وقد علقت الفنانة سينتيا خليفة علي غيابها قائلة:"مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجاني المفضل لكنني سعيدة ومتحمسة للغاية لتلك الفرصة في هوليوود، لانه حلم كبير بدأ في التحقق.

‎وأضافت أيضاً:" سأقوم بدوري التمثيلي بجانب الممثل الأمريكي العالمي "داني جلوفر" وأنها لفرصة رائعة ستنقل مسيرتي الي العالمية ف‎هذا العمل سوف سيتم عرضه على شاشات التليفزيون داخل الولايات المتحدة بالإضافة إلى مجموعة من المنصات الرقمية العالمية.

‎وأشارت الفنانة سينتيا خليفة إلي أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول دورها الهوليودي عند انضمامها لأواخر أيام المهرجان.

‎وكانت قد استقرت سينتيا منذ أكثر من سنة في القاهرة، وستعود لإستئناف تصوير مسلسليها "دليلك الذكي للطلاق" و "بيمبو" وسيصدر كلاهما قريباً.

وأكدت الفنانة سينتيا خليفة أن أول عمل فنى لها كان فى مصر، وكان اسمه "روبى"، لافتة إلى أنها انبهرت بسبب طيبة شعب مصر وكرمه أثناء التصوير.



وأضافت، خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc الفضائية، والذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: "الثقافة الإنسانية فى مصر قريبة لبنان، وهناك تاريخ فى مصر غير موجود فى أى مكان فى العالم"، مشيرة إلى أنها قدمت أعمالا فى لبنان.



وأوضحت سينتيا خليفة، أن دورها فى مسلسلى "ضد الكسر" و"حرب أهلية"، يندرج تحت بند الأدوار الشريرة، فقدمت دور "مايا" التى تعتبرها أنها ضحية، أما "نادين" فى مسلسل ضد الكسر، قدمت شخصية شريرة، والدوران ليسا شبه بعضهما.