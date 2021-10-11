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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط الشارع | تفحم سيارة في الهرم .. والدفع بـ سيارات إطفاء "شاهد"

السيارة المحترقة
السيارة المحترقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في احدى السيارات ، بشارع الهرم، أمام أحد المحلات ، دون وقوع إصابات.


تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران بأحد السيارات وسط الشارع، وتعطل الحركة المرورية، واقتراب السيارة من الانفجار.

وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على حريق السيارة قبل انفجارها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي سياق متصل، أنقذت العناية الإلهية عامل من الموت حرقا داخل سيارة عقب اصطدامها بعقار تحت الإنشاء بمدينة ٦ أكتوبر في الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد باصطدام سيارة بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة ٦ أكتوبر واشتعال النيران فيها وتفحمها.

على الفور أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.
وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه حال سير العامل بالسيارة تعرض لغيبوبة مفاجئة أدت الي انحراف السيارة واصطدامها بأحد العقارات واشتعال النيران بها.

كما تبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، تدخل بعض المتواجدين بموقع الحادث وإنقاذ قائد السيارة من الموت حرقا داخلها.

تم اسعاف العامل والسيطرة على حريق السيارة، وتباشر جهات التحقيقات الإجراءات القانونية.

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قوات الحماية المدنية بالجيزة شارع الهرم حريق عمليات النجدة بالجيزة امن الجيزة

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