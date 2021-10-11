بالتزامن مع عيد ميلاده |عمرو دياب يطرح برومو "إنت الحظ"

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "إنت الحظ" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.



“إنت الحظ” من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع أسامة عبد المنعم ، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس .



وكان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات وذلك بعد طرح أغنيته "رايقة" كاملة على يوتيوب هناك .



أغنية "رايقة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.



وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "حلو التغيير" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع تويتر. ، بينما تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.

يوافق اليوم الإثنين 11 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان عمرو دياب الـ 60، إذ ولد في مثل هذا اليوم من عام 1961 بمدينة بورسعيد لأب يعمل بشركة قناة السويس في مجال بناء السفن ووالدته تنتمي الي احدى الاسر البورسعيدية.

نشأة عمرو دياب



كان والد عمرو دياب، يعمل في هيئة قناة السويس كَرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن، وبجانب عمله فكان يمتلك صوتا جميلًا، وعزز لدى ابنه حب الغناء والموسيقي وشجعه علي السماع والطرب.

وفي عام 1967 وعندما بلغ عمرو دياب ، عامه السادس اصطحبه والده ليغني في الاذاعة المحلية التابعة للمحافظة النشيد الوطني (بلادي بلادي)، ولاقي قبولا كبيرا لدي المسئولين ومن ضمنهم محافظ بورسعيد ولكن بعد قيام الحرب والنكسة اضطرت الاسرة الي العودة إلى مسقط رأس والده في قرية سنهوت بمركز منيا القمح بِمُحافظة الشرقية، حتي بدأ دياب يشق طريقه بالدراسة فالتحق بمعهد الموسيقي العربية حيث أصقل موهبته.