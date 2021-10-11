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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الزمن.. حكاية أول أغنية قدمها عمرو دياب في شبابه .. فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب

يحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الستين وسط نجاحات وإصدارات متتالية لألبومات وأغاني مازال يحتفظ فيها بروح الشباب وحسه الرومانسي واختياراته المتميزة. 

مشوار عمرو دياب 

60 عاما من عمر الهضبة، قضي معظمها في الغناء والسعي وراء شغفه الذي عبر عنه في بداية مشواره، في حلقة خاصة مع الإعلامية فريال صالح. 

حل عمرو دياب ضيفا على فريال صالح في التلفزيون المصري، حينما كان طالبا في المعهد العالي للموسيقى، بعدما رشحه الملحن الشهير هاني شنودة للبرنامج. 

تحدث عمرو دياب في الحلقة عن تخرجه من المعهد التجاري، وسعيه وراء شغف الغناء منذ كان طالبا في المدرسة، وكشف عن أول أغنية قدمها وهو في عمر 21 عاما.

كانت الأغنية الرسمية الأولى لعمرو دياب هي "الزمن" التي كتب كلماتها هاني زكي ولحنها هاني شنودة، ووصفها في اللقاء التلفزيوني بأنها كانت التجربة الأولى له في الغناء رسميا وأول ظهور له أمام الكاميرا. 

طرح عمرو دياب أغنية الزمن في أول ألبوم له وهو "ياطريق" الذي ضم ثماني أغنيات منها المدينة وأحلى دنيا وفي أحضان الجبال، ولحن معظمه هاني شنوده وعزمي الكيلاني. 

وتحدث عمرو دياب خلال اللقاء، عن طموحاته في الغناء، وشكل الأغاني التي يريد تقديمها وبالفعل حافظ عليها طوال السنوات الماضية وهو الغناء للشباب ويكون "فري" فيما يقدمه. 

لم يحقق ألبوم عمرو دياب الأول الشهرة والنجاح المتوقع له، لكنه استمر في تقديمها سنويا منذ ذلك الوقت، وسجل ثلاثة ألبومات قبل تخرجه من المعهد.

استمرت محاولات عمرو دياب في طرح ألبومات للجمهور، لكن نجاحه الحقيقي بدأ عام 1988 الذي طرح فيه ألبوم ميال وحقق معه شهرة وانتشار كبيرا، إلى جانب مشاركته السينمائية الأولى في نفس العام. 

ظهر عمرو دياب عام 1988 في أول فيلم له وهو "السجينتان" مع إلهام شاهين وسماح أنور ويوسف شعبان، ووائل نور، وعدد كبير من النجوم. 

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ضم ألبوم ميال أغنية "أول ما أقول" وهي أول تعاون بين عمرو دياب وحميد الشاعري الذي شهد على نجاح العديد من النجوم في هذه الفترة، وكانت انطلاقته الحقيقية، ولحن عمرو دياب لنفسه أغنية "نعشق القمر" في نفس الألبوم. 

عمرو دياب الهضبة عيد ميلاد عمرو دياب هاني شنودة حميد الشاعرى

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