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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رقمنة 3 مليون ورقة.. الزراعة تكشف آخر استعدادت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

كشف الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، عن استعدادات الوزارة للانتقال إلي العاصمة الإدارية ، بعدما تم رقمنة المستندات ، وتجهيز البنية التحتية .

وأضاف "القرش"  لـ "صدى البلد" ، أنه تم التحول الرقمى فى الوزارة بشكل تدريجى تمهيدا  للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون جميع المعلومات متواجدة بشكل إلكترونى ونستطيع الاستفادة منها هناك.

 

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وأوضح "متحدث وزارة الزراعة" أنه تم إطلاق العديد من التطبيقات الخاصة بالوزارة من أجل دعم عملية التحول الرقمى الذى يحدث استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية ، معلقا:" العمل يجرى على قدم وساق استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية " .

وأشار الدكتور محمد القرش إلي أنه بالفعل تم رقمنة 3 مليون ورقة بوزارة الزراعة استعدادا للانتقال والتجهيز حاليا يقوم على أساس التحول الرقمى .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد ، أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية
 

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