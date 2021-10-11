رقمنة 3 مليون ورقة.. الزراعة تكشف آخر استعدادت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، عن استعدادات الوزارة للانتقال إلي العاصمة الإدارية ، بعدما تم رقمنة المستندات ، وتجهيز البنية التحتية .

وأضاف "القرش" لـ "صدى البلد" ، أنه تم التحول الرقمى فى الوزارة بشكل تدريجى تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون جميع المعلومات متواجدة بشكل إلكترونى ونستطيع الاستفادة منها هناك.

وأوضح "متحدث وزارة الزراعة" أنه تم إطلاق العديد من التطبيقات الخاصة بالوزارة من أجل دعم عملية التحول الرقمى الذى يحدث استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية ، معلقا:" العمل يجرى على قدم وساق استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية " .

وأشار الدكتور محمد القرش إلي أنه بالفعل تم رقمنة 3 مليون ورقة بوزارة الزراعة استعدادا للانتقال والتجهيز حاليا يقوم على أساس التحول الرقمى .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد ، أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية

