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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وجه متجهم وإطلالة شرسة.. هوندا تنشر أول صورة لسيفيك R بدون تمويه

هوندا سيفيك آر 2022
هوندا سيفيك آر 2022

نشرت هوندا موتورز صورا لرائعتها الجديدة هوندا سيفيك آر الهاتشباك موديل 2022 بدون كسوة تمويهية لأول مرة.

 

ووفقا لموقع "موتور 1"، المتخصص في السيارات، انتشرت صورا تشويقية رسمية لهوندا سيفيك وبعض اللقطات التجسسية التي أخفت معظم ملامح هوندا الجديدة، أما الآن قررت العلامة التجارية نزع الكسوة التمويهية لتكشف أسرار تصميم سيفيك آر الجديدة لأول مرة.

 

ورغم حرص هوندا على الإخفاء، استطاع، في وقت سابق من هذا العام، مصورين في موقع  Kolesa من إزالة الماكياج ومنح نظرة دقيقة وإن كانت غير رسمية إلى حد كبير، للسيارة التي تعد المنافس الأول والشرس لفولكس فاجن GTI الرياضية.

 

هوندا، التي تعرف أذواق عملاءها جيدا حرصت على التمسك بالملامح الرئيسية لسيفيك الحالية، فلم تتخلى عن الإطلالة العدوانية التي تمنحها مسحة من الجمال والجاذبية للشباب، من خلال تمسكها بالجناح الخلفي الكبير الذي يضفي شخصية قوية على السيفيك كما أن الجهة الأمامية مصممة لتكون شبيهة بوجه متجهم أو "مكشَّر" ليضفي رونق خاص وطابع مميز للسيفيك آر،  والأجمل هو احتفاظها بأنبيب العادم الثلاثية في منتصف الجهة الخلفية للسيارة.

 

ولا يزال العملاء يتسائلون عن مجموعة النقل المقدمة في هوندا سيفيك آر الجديدة، لكن بحسب الموقع المتخصص في السيارات، هوندا سوف تقوم بعملية "مساج" أو تحسين للدفع الرباعي الخاص بها لتوليد ما يزيد قليلاً عن 306 حصان و 400 نيوتن متر التي قدمتها في السابق، خاصة وأنها ستكون آخر سيارة للشركة تُباع في أوروبا بمحرك احتراق داخلي، لذلك ستحاول هوندا أن ترتقي بالأداء إلى أقصى مدى.

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