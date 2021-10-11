شاهد.. كيف احتفلت كنزي عمرو دياب بعيد ميلاد والدها؟

بصور قديمة..

احتفلت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاد والدها الستين، بنشر صور تجمعهما معا عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق إنستجرام.

كنزي مع والدها

واستعادت كنزي الذكريات مع والدها عمرو دياب بعدة صور من مناسبات مختلفة مبدية حبها له مقدمة التهنئة بعيد ميلاده.

وكنزي هي الابنة التوأم لشقيقها عبد الله، من زوجة عمرو دياب الثانية زينة عاشور، ولها شقيقة ثالثة هي جانا.

كنزي تحتفل بوالدها

مشوار عمرو دياب

60 عاما من عمر الهضبة، قضي معظمها في الغناء والسعي وراء شغفه الذي عبر عنه في بداية مشواره، في حلقة خاصة مع الإعلامية فريال صالح.

حل عمرو دياب ضيفا على فريال صالح في التلفزيون المصري، حينما كان طالبا في المعهد العالي للموسيقى، بعدما رشحه الملحن الشهير هاني شنودة للبرنامج.

كنزي عمرو دياب

تحدث عمرو دياب في الحلقة عن تخرجه من المعهد التجاري، وسعيه وراء شغف الغناء منذ كان طالبا في المدرسة، وكشف عن أول أغنية قدمها وهو في عمر 21 عاما.

كانت الأغنية الرسمية الأولى لعمرو دياب هي "الزمن" التي كتب كلماتها هاني زكي ولحنها هاني شنودة، ووصفها في اللقاء التلفزيوني بأنها كانت التجربة الأولى له في الغناء رسميا وأول ظهور له أمام الكاميرا.

طرح عمرو دياب أغنية الزمن في أول ألبوم له وهو "ياطريق" الذي ضم ثماني أغنيات منها المدينة وأحلى دنيا وفي أحضان الجبال، ولحن معظمه هاني شنوده وعزمي الكيلاني.

وتحدث عمرو دياب خلال اللقاء، عن طموحاته في الغناء، وشكل الأغاني التي يريد تقديمها وبالفعل حافظ عليها طوال السنوات الماضية وهو الغناء للشباب ويكون "فري" فيما يقدمه.