مطلوب تصريح استخدام لـ مولنوبيرافير..عقار جديد لعلاج كورونا عن طريق الفم

قالت شركة ميرك، اليوم الاثنين، إنها قدمت طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على تصريح استخدام لـ عقار مولنوبيرافير، وهو علاج علي هيئة أقراص لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، قالت شركة ميرك في بيان لها، أن الطلب يتعلق بالعقار الذي تطلق عليه اسم "مولنوبيرافير" والرامي لمعالجة المصابين البالغين من فيروس كورونا، والذين يواجهوا خطر أن تتدهور حالتهم إلى خطرة أو يحتاجون إلى دخول المستشفى.

وقال روبرت ديفيس الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ميرك، "يتطلب التأثير الاستثنائي لهذا الوباء أن نتحرك بشكل سريع، وهذا ما فعلته فرقنا من خلال تقديم هذا الطلب لـ مولنوبيرافير إلى إدارة الغذاء والدواء في غضون 10 أيام من تلقي البيانات".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع إدارة الغذاء والدواء على مراجعتها لطلبنا، والعمل مع الهيئات التنظيمية الأخرى حيث نبذل قصارى جهدنا لتقديم مولنوبيرافير للمرضى في جميع أنحاء العالم بأسرع وقت ممكن".