نداء إلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون |صور

طالب أهالي قرية الحوض الطويل مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في رسالة لخدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد الإخباري، الدكتور هشام شوقي مسعود، وإدارة مستشفى التيسير بالزقازيق، بفتح تحقيق، لما حدث بقريتهم اليوم.

وقال الأهالي في رسالتهم: «الموضوع أن أحد مسئولي المستشفى تواصل مع أحد أهالي القرية بنزول قافلة طبية للقرية للكشف على أمراض العيون على أن تكون القافلة مُتواجدة من الساعة 2 ظهرًا إلى 10 مساءً، وبناء عليه تم الإعلان عن ذلك وأهالي القرية كانوا مُستعدين لاستقبال القافلة إلا أن تأخرا لأطباء وفريق المستشفى عن موعدهم لأكثر من ساعة ونصف جعل الأهالي ينفضون لوجود حالتي وفاة بالقرية وبالرغم من ذلك كان هناك إقبال من الأهالي على القافلة.

المُدهش في الأمر أنه من الوهلة الأولى لفريق المستشفى لم ينزلوا بأجهزتهم حتى من سياراتهم بحجة أن العدد الموجود أقل من 100 فرد وكأن الأمر "سبوبة"، فتم الإعلان عبر مُكبرات الصوت لإخطار الأهالي بقدوم القافلة وتواجدها بالفعل، فوصل العدد لما يزيد على 50 فرداً وأخذت الاتصالات تتوالى بين فريق المستشفى ومسئوليهم، وبالفعل تم وضع قطرات تحضيرية بأعين ما يزيد على 20 من أهالي القرية، وتوالت الاتصالات مرة أخرى، فترك فريق القافلة والأطباء المُرافقين الأهالي وغادروا القرية بسياراتهم .. ولتوثيق الموقف تم التقاط هذه الصور المرفقة.. فنرجو من الدكتور هشام مسعود فتح تحقيق وإدارة المستشفى كذلك لما حدث مع أهالي القرية لجهل الأهالي بما تم وضعه في أعينهم وتخوفهم.

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