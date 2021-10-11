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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

نداء إلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون |صور

قافلة طبية للعيون
قافلة طبية للعيون بقرية الحوض الطويل

طالب أهالي قرية الحوض الطويل مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في رسالة لخدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد الإخباري، الدكتور هشام شوقي مسعود، وإدارة مستشفى التيسير بالزقازيق، بفتح تحقيق، لما حدث بقريتهم اليوم.

 

وقال الأهالي في رسالتهم: «الموضوع أن أحد مسئولي المستشفى تواصل مع أحد أهالي القرية بنزول قافلة طبية للقرية للكشف على أمراض العيون على أن تكون القافلة مُتواجدة من الساعة 2 ظهرًا إلى 10 مساءً، وبناء عليه تم الإعلان عن ذلك وأهالي القرية كانوا مُستعدين لاستقبال القافلة إلا أن تأخرا لأطباء وفريق المستشفى عن موعدهم لأكثر من ساعة ونصف جعل الأهالي ينفضون لوجود حالتي وفاة بالقرية وبالرغم من ذلك كان هناك إقبال من الأهالي على القافلة.

 

المُدهش في الأمر أنه من الوهلة الأولى لفريق المستشفى لم ينزلوا بأجهزتهم حتى من سياراتهم بحجة أن العدد الموجود أقل من 100 فرد وكأن الأمر "سبوبة"، فتم الإعلان عبر مُكبرات الصوت لإخطار الأهالي بقدوم القافلة وتواجدها بالفعل، فوصل العدد لما يزيد على 50 فرداً وأخذت الاتصالات تتوالى بين فريق المستشفى ومسئوليهم، وبالفعل تم وضع قطرات تحضيرية بأعين ما يزيد على 20 من أهالي القرية، وتوالت الاتصالات مرة أخرى، فترك فريق القافلة والأطباء المُرافقين الأهالي وغادروا القرية بسياراتهم .. ولتوثيق الموقف تم التقاط هذه الصور المرفقة.. فنرجو من الدكتور هشام مسعود فتح تحقيق وإدارة المستشفى كذلك لما حدث مع أهالي القرية لجهل الأهالي بما تم وضعه في أعينهم وتخوفهم. 

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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وزارة الصحة محافظة الشرقية قافلة طبية وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام شوقي وكيل وزارة الصحة بالشرقية وزارة الصحة بالشرقية الحوض الطويل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة مستشفى التيسير مستشفى التيسير بالزقازيق

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