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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتياطي الأكسجين كبير.. مستشار الرئيس للصحة: أدوية كورونا متوفرة.. فيديو

أدوية كورونا
أدوية كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن جميع شركات الأدوية المتواجدة في مصر ساعدت بشدة في توفير أدوية علاج كورونا، مؤكدا أن جميع الأدوية التي كنا نستخدمها لعلاج فيروس كورونا كانت ومازالت متوفرة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أدوية الفيروسات التي تساعد في علاج فيروس كورونا تم تصنيعها في مصر، لافتا إلى أن هذه الأدوية لا تمنع الإصابة، وأكد أن مصر لديها احتياطي كبير من الأكسجين.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن جميع لقاحات كورونا آمنة على السيدات الحوامل والمرضعات ويجب تطعيمهم لحمايتهم من الإصابة.

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