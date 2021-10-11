وزير الخارجية: مصر لها دور كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تقوم بدور كبير في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتستضيف 5 ملايين شخص كضيوف وليس لاجئين دون وجود أي معسكرات، وإنما يعيشون كمواطنين ويستفيدون من كافة الخدمات الحكومية، ويتم توفير فرص العمل لهم، مع الرصد الأمني لمنظمات الجريمة المنظمة ووضع قيود ومتابعة حثيثة للشواطئ المصرية.



وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي، عرض اليوم بقناة اكسترا نيوز"،:" وجود دولة مثل المجر داخل الاتحاد الاوروبي، يعطي دفعة كبيرة لمناقشة مثل هذه الملفات، مردفا:" اطلاع المجر علي ما تبذله مصر من جهود في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعرضها أمام المجتمع الدولي خطوة في غاية الاهمية".

وأشار إلى أن المجر دائمًا تتحدث نيابة عن مصر وبلسانها في الأوساط الأوروبية والاتحاد الأوروبي، دعمًا لجهود مصر وتوضيحا لسياستها وهذا محل تقدير بالغ.



وتابع شكري خلال مؤتمر صحفي عرض اليوم بقناة اكسترا نيوز،:" هناك حرص متبادل على ان تكون العلاقات مؤسسة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح وزير الخارجية:" مشاركة مصر في قمة دول تجمع "فيشجراد" تتيح الفرصة لمناقشة القضايا والتحديات المشتركة.

