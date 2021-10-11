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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خروج القرية بالكامل.. نجلة الفنان محمود الجندي تكشف عن تفاصيل مشهد جنازة والدها

مريم محمود الجندي
مريم محمود الجندي نجلة الفنان محمود الجندي

قالت مريم محمود الجندي، نجلة الفنان محمود الجندي، إن والدي الفنان محمو الجندي، “كان طيب وجدع جدا وبيحب الفن جدا وبيحب الجمهور ويحترمه، ودي حاجة انا بشوفها لحد دلوقتي”.

 

وأضافت مريم محمود الجندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن مشهد خروج القرية بالكامل يوم وفاة والدي، يدل على حب الجمهور له.

 

وتابعت مريم محمود الجندي، أن والدي كان بيوصينى أن الفنان يجب أن يحترم جمهوره، معلقا “اتعلمت منه أنني أذاكر أوي عشان دي حاجة مهمة وكان دائما يعلمنى أهمية اللغات والقراءة”.

 

 شاركت بمسلسل الاختيار

وأشارت نجلة الفنان محمود الجندي إلى أنني شاركت بمسلسل الاختيار، مؤكدة أنني "دخلت مجال الفن عن طريق التدريب بالورش، وليس واسطة لأسم ابي الفنان محمود الجندي.

 

مريم محمود الجندى الفنان محمود الجندى الفن خروج القرية بالكامل بمسلسل الاختيا

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