خروج القرية بالكامل.. نجلة الفنان محمود الجندي تكشف عن تفاصيل مشهد جنازة والدها

قالت مريم محمود الجندي، نجلة الفنان محمود الجندي، إن والدي الفنان محمو الجندي، “كان طيب وجدع جدا وبيحب الفن جدا وبيحب الجمهور ويحترمه، ودي حاجة انا بشوفها لحد دلوقتي”.

وأضافت مريم محمود الجندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن مشهد خروج القرية بالكامل يوم وفاة والدي، يدل على حب الجمهور له.

وتابعت مريم محمود الجندي، أن والدي كان بيوصينى أن الفنان يجب أن يحترم جمهوره، معلقا “اتعلمت منه أنني أذاكر أوي عشان دي حاجة مهمة وكان دائما يعلمنى أهمية اللغات والقراءة”.

شاركت بمسلسل الاختيار

وأشارت نجلة الفنان محمود الجندي إلى أنني شاركت بمسلسل الاختيار، مؤكدة أنني "دخلت مجال الفن عن طريق التدريب بالورش، وليس واسطة لأسم ابي الفنان محمود الجندي.