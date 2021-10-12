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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسباب القرب من النبي وكيفية مجاورة الحبيب في الجنة ؟

أسباب القرب من النبي
أسباب القرب من النبي

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أسباب القرب من النبي ، منوها أن مرافقة النبي في الجنة تكمن في صفتين تعتبرا معيارا للقرب من النبي الكريم، في ذكرى المولد النبوي الشريف.

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أسباب القرب من النبي

 

وقال مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن المسلم عليه أن يخرج من شهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الكريم، بهاتين الصفتين، والصفتين فيهما أحاديث، ليكون بذلك قد التزم بأسباب القرب من النبي.

وأضاف، أن الصفة الأولى من أسباب القرب من النبي هي حسن الخلق، فعلى المسلم أن ألا يكذب في شهر المولد النبوي، وكذلك التحلي بالوفاء والأمانة ، فيقول النبي "أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا".

مجاورة النبي في الجنة

 

 

وأشار إلى أن الصفة الثانية من أسباب القرب من النبي، هي الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المصطفى في المولد النبوي الشريف، فإن من داوم على الصلاة على النبي فقال العلماء من واظب على الألف أوشك أن يشاهد الإلف" وكأنه يتطلع لرؤيا النبي الكريم.

واستشهد بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة"، فالصفتين هما حسن الخلق والصلاة على النبي.


فتاوى تحريم الاحتفال بالمولد النبوي


قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القرن الماضي وما قبله لم يكن فيه فتاوى تحرم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن المشكلة أن من يحتفلون لا يقولون للمتنعين لماذا لم تحتفلوا بالمولد النبوي؟ بل الفئة الممتنعة هي التي تعيب على المحتفلين فعلهم.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية: “أخشى على من يتهم غيره بالتفسيق والتبديع، أن يصل إلى مرحلة التكفير والانضمام إلى داعش مباشرة”.

وناشد مستشار المفتي، من لا يصلي على النبي ، أن يرجع ويعود للإكثار من الصلاة على النبي فهو حصن من الشيطان.

 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى المولد النبوي ؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغني بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك، أن المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر.

وحثت دار الإفتاء المصرية، المسلمون على الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مطالبة إياهم بإحياء سنته وعدم الالتفات إلى من يحرم ذلك.

وأضافت دار الإفتاء ، عبر صفحتها على فيس بوك ، أن السنة النبوية ذكرت الكثير من الأدلة على أن الصحابة الكرام ، كانوا يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بُرَيْدَةَ الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداءُ فقالت: "يا رسول الله، إنِّي كنت قد نذرت إنْ ردَّكَ الله سالمًا أن أضربَ بينَ يَديْكَ بالدَفِّ وأتغنَّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "إن كنت نَذرت فاضربي، وإلا فَلا".


وأشارت دار الإفتاء ، إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بميلاده الشريف، وسنَّ لنا الشكرَ لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ عنه أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول: "ذلك يومٌ ولدتُ فيه" رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة.

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