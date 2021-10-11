العميد خالد عكاشة: القبض على أبو أسيا ضربة أمنية عراقية متميزة.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة رئيس مركز الفكرة للدراسات الاستراتيجية إن إلقاء السلطات العراقية القبض على سامي جاسم الجبوري المعروف باسم " أبو أسيا" يمثل ضربة أمنية عراقية متميزة للغاية وتمثل "صيداً ثميناً" بالنظر إلى تاريخ أبو اسيا.

وأضاف عكاشة في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة " ON"، أن المقبوض عليه هو ضمن الجيل الأول المؤسس لحركة داعش بالتعاون مع الزرقاوي في الفترة ما بين 2033-2005 قبل أن تلقي السلطات الأمريكية القبض عليه وتودعه في مقتل " بوكا " حتى إطلاق سراحه في عام 2010.

مبيناً أن هذا الجيل هو المؤسس لداعش والذي انشق عن تنظيم القاعدة مكوناً الحركة الأكثر شراسة ودموية وهو تنظيم " داعش " وبدأ في الدخول لسوريا.

مشيراً إلى أن أبو أسيا هو الذراع الأيمن لأبو مصعب الزرقاوي وشغل عدة مناصب معه لكن يبقى المنصب الأخطر هو توليه مسؤولية الشؤون المالية إبان تواجده داخل تنظيم القاعدة حيث كان التنظيم يتعامل بمئات الملايين من الدولارات بعد أن سيطر التنظيم الداعشي على منابع النفط وهو المنفق على النشاطات الإرهابية في سوريا في الفترة ما بين 2012-2018 وهو حامل أختام واسرار التنظيم الداعشي.

ورجح عكاشة أن عملية إلقاء القبض عليه تمت في الحدود السورية العراقية.

أشار إلى أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية على هذا المستوى هي من جعلت الإعلان يخرج على لسان رئيس وزراء العراق نفسه.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الإثنين إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري المعروف باسم " أبو أسيا " ، نائب الزعيم السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، في عملية "مخابراتية خارج الحدود".

وتعتبر بغداد الجبوري "أحد أهم المطلوبين دوليا ومقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي" عبد الله قرداش.