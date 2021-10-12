خطة الأزهر لسد العجز في المدرسين واستيعاب الأعداد الكبيرة .. تعرف عليها

يشهد التعليم الأزهري في العام الدراسي الجديد 2021-2022 ، إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات، سواء في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي ، وكذلك أعداد كبيرة من الطلاب المحولين من مدارس التربية والتعليم.

وتزامنا مع هذا الإقبال الكبير على التعليم الأزهري، فهناك نسبة من العجز في المدرسين لدى بعض المعاهد في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، ولهذا كان هناك تدخل من الأزهر لسد هذا العجز في المدرسين.

خطة الأزهر لسد العجز في المرحلة الإبتدائية

ونظرا للإقبال الشديد على الإلتحاق بالأزهر الشريف ، ولحاجة العمل إلى سد العجز من المدرسين في المرحلة الإبتدائية فقد تقرر

1 - ندب المعلمون من المرحلة الإعدادية أو الثانوية لسد العجز في المرحلة الإبتدائية ندبا جزئيا في التخصصات التي بها عجز حسب حاجة العمل إليه لمدة عام دراسي بالتناوب ويكون الندب للاحدث فالأحدث بالنسبة للرجال على أن يبقى بمعهده الأصلي ولو يوما واحدا على الأقل.

2 - بالنسبة للسيدات يكون الندب لمدة فصل دراسي واحد طبقا للتعليمات المرسلة إلى المناطق.

خطة الأزهر لاستيعاب الأعداد الكبيرة

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية ، تزامنا مع زيادة أعداد المتقدمين والمحولين من التربية والتعليم إلى التعليم الأزهري، وقبول جميع المتقدمين، بتنفيذ هذه الإجراءات لاستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري.

وكلف شيخ الأزهر، القيادات الأزهرية، بضرورة تقييم الوضع الحالي بالنسبة للفصول الشاغرة وتشغيل جميع الفصول المغلقة والاستغناء عن الفصول المخصصة للمعلمين وغرف تحضير المعامل والإداريين بكل معهد عن الحاجة إليها وإعادة توزيع وندب المعلمين وفق قانون المعلم (165) والأنصبة وفقا لدرجة كل معلم وذلك بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية يرأسها مدير الإدارة التعليمية وموجه أول كل مادة بالإدارة برعاي الموجه العام وذلك من واقع كل معهد على حدة.

وطالب شيخ الأزهر بضرورة رفع كثافة الصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال دون النظر للقوة الاستيعابية المرسلة لتنسيق رياض الأطفال، والصفوف الأولى بكل مرحلة والمرحلة التي تليها للمراحل المتعددة بالمبنى الواحد (55 طالب إلى 60 للمعاهد الغير متقدمة للاعتماد والجودة ، و50 طالب للمعاهد المتقدمة للجودة ، مع مراعاة سعة الفصول ومساحتها.

وكلف شيخ الأزهر، دمج غرف المكتبات والحاسب الآلي للمعاهد التي تعمل بمبنى واحد (مكتبتين لمكتبة واحدة ومعملين لمعمل واحد، وكذلك التخلص من العهد المكهنة وسرعة تنفيذ تعليمات الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بهذا الخصوص مع إصلاح المقاعد التي يمكن إصلاحها لخدمة العملية التعليمية والحفاظ على المال العام.

وشدد على اللجوء إلى نقل بعض صفوف المرحلة الإبتدائية إلى أقرب معهد له به صفوف شاغرة، وتشغيل المعهد على فترتين صباحية للصفوف الأولى من المرحلة، وكذلك معاهد الفتيات، ومسائي بالنسبة للصفوف المتأخرة للمرحلة التعليمة ومعاهد البنين.

ووفقا للبروتوكول الموقع بين التربية والتعليم، والأزهر الشريف، فإنه يمكن الإستعانة بمدارس تعمل لفترة واحدة.