جمال الغندور يرد على الصحافة الإسبانية: هدف مبابي صحيح 100%

قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن قرار احتساب هدف مبابي في إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، صحيح 100 % .



وأضاف جمال الغندور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أشكر صحيفة ماركا على المانشيت التي نشرته عقب لقاء اسبانيا وفرنسا، ولا اتواصل مع الحكم المساعد الذي كان ضمن طاقم لقاء كوريا واسبانيا".

وأكمل: " سعيد بتشبيه قرار حكم الفيديو أمس بقراري في لقاء إسبانيا وكوريا الجنوبية، لأن القرار صحيح، ويدل على فهم حكم الفيديو للقانون، خاصة وأن مدافع منتخب إسبانيا تعمد لعب الكرة".

وأكد :" صحيفة ماركا شبهتني بحكم مباراة الأمس الذي اتخذ قرارا سليما، وهذا يدل على عدم فهمهم للقانون مثلما حدث في حالتي".



وأتم: "للأسف الصحافة الإسبانية، تحاسبني، على قرار خطأ من المساعد، لقد فعلت ما ينص عليه القانون، وسبق وعقدت ندوة في إسبانيا، واقنعتهم بوجهة نظري في اللعبة".