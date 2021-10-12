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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الغندور يرد على الصحافة الإسبانية: هدف مبابي صحيح 100%

جمال الغندور
جمال الغندور

قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن قرار احتساب هدف مبابي في إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، صحيح 100 % .
 
وأضاف جمال الغندور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أشكر صحيفة ماركا على المانشيت التي نشرته عقب لقاء اسبانيا وفرنسا، ولا اتواصل مع الحكم المساعد الذي كان ضمن طاقم لقاء كوريا واسبانيا".

 

وأكمل: " سعيد بتشبيه قرار حكم الفيديو أمس بقراري في لقاء إسبانيا وكوريا الجنوبية، لأن القرار صحيح، ويدل على فهم حكم الفيديو للقانون، خاصة وأن مدافع منتخب إسبانيا تعمد لعب الكرة".

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صحيفة إسبانية تسخر من هدف إمبابي: الفار يشبه الغندور

وأكد :" صحيفة ماركا شبهتني بحكم مباراة الأمس الذي اتخذ قرارا سليما، وهذا يدل على عدم فهمهم للقانون مثلما حدث في حالتي".

وأتم: "للأسف الصحافة الإسبانية، تحاسبني، على قرار خطأ من المساعد، لقد فعلت ما ينص عليه القانون، وسبق وعقدت ندوة في إسبانيا، واقنعتهم بوجهة نظري في اللعبة".

جمال الغندور مبابي اسبانيا دوري الأمم الأوروبية

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