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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة إفريقية تنشر قوات الجيش داخل المدارس لهذا السبب

إفريقيا
إفريقيا

نشر الجيش والشرطة في مدارس مملكة إسواتيني، وذلك لقمع تظاهرات ينفذها التلاميذ منذ أسابيع للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.

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وينظم تلاميذ المدارس في هذه المملكة التي كانت تُسمى سوازيلاند إضرابا مفتوحا عن الدراسة، كما يشاركون في تظاهرات سلمية للمطالبة بالإفراج عن متظاهرين مؤيدين للديموقراطية أوقفا في وقت سابق من هذا العام.

وتعد إسواتيني دولة حبيسة واقعة بين الموزنبيق وجنوب أفريقيا وهي آخر بلد في القارة السمراء لا يزال يعتمد نظام المَلكية المطلقة.

وقال المتحدث باسم "جمعية سوازيلاند للتضامن" المؤيدة للديموقراطية لاكي لوكيلي في تصريح لوكالة فرانس برس إن الجيش "انتشر في المدارس لترهيب التلاميذ لكن هذا لم يثنهم".

وأضاف أن "التعزيزات العسكرية تم تشديدها اليوم"، مؤكدا اعتقال 17 تلميذا أحدهم يبلغ من العمر 7 سنوات.

 

القارة السمراء الجيش والشرطة مملكة إسواتيني جنوب افريقيا دولة أفريقية

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