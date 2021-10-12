بالبوستر الرسمي..سامح حسين يروج لمسرحيته الجديدة "حلم جميل"

روج الفنان الكوميدي، سامح حسين، لمسرحيته الجديدة"حلم جميل" من خلال البوستر الرسمي،والذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حسين لجمهوره من خلال البوستر:"قريباً إن شاء الله المسرحيه الكوميديه #حلم_جميل❤️ إنتاج #المسرح_الكوميدى🤣 على المسرح العائم بالمنيل".





ومسرحية “حلم جميل” من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كانت فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.