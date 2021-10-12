ضربة قوية من الجيش العراقي|ماذا حل بتنظيم داعش بعد القبض على نائب البغدادي؟

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، إلقاء القبض على علي سامي جاسم الجبوري، نائب الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أبو بكر البغدادي، في عملية مخابراتية خارج الحدود.

ويعتبر على سامي هو المسؤول عن ديوان بيت المال في التنظيم الإرهابي، وتولي العديد من المناصب القيادية والأمنية في التنظيم، منها نائب أبو بكر البغدادي ونائب والي دجلة، كما أنه من مقربين من زعيم التنظيم الحالي «عبد الله قرداش».

داعش العراق

ومن جانبه قال أحمد سلطان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والجماعات المتطرفة، إن تنظيم داعش مازال متواجد في مناطق عديدة في العراق، وخاصة من شمال بغداد حتى إقليم كردستان وينشط بشكل كبير.

وتابع سلطان في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن التنظيم نجح في الفترة الماضية في استعادة فاعلية العديد من شبكات العمليات التابعة له، ويعتمد على الحرب الاستنزافية الطويلة في مواجهة الجيش العراقي وقوات الأمن وقوات الحشد الشعبي والعشائري.

جهود الجيش العراقي

ولفت إلي أن الجيش العراقي والقوات الأمنية تبذل جهود كبيرة للقضاء على ما تبقي من تنظيم داعش الإرهابي، ولكن التنظيم لديه خبرة كبيرة في العمل في المناطق الصحراوية ولديه تجربة طويلة في العمل فيما بعد الخلافة المكانية استمدها من «تنظيم دولة العراق الإسلامية» السابقة لداعش في فترة الاحتلال الأمريكي حتى عام 2013 وإعلانه التحول إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

الأسلوب السري لداعش

وبخصوص الإعلان عن القبض على نائب تنظيم داعش على سامي جاسم الجبوري من قبل رئيس الوزراء العراقي، قال الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، إن مصطفى الكاظمي لم يعلن عن التفاصيل الكاملة عن عملية القبض على الإرهابي على سامي جاسم الجبوري، ولكنه أكتفي بالقول أنه صيد ثمين للقوات الأمنية وجرى القبض عليه خارج البلاد.

وأوضح أن تنظيم داعش في الفترة الحالية يتبع أسلوبا سريا كاملا ويختار قيادات جديدة، ولكن من المتوقع أن القبض على نائب تنظيم داعش سيشكل ضربة كبيرة للتنظيم ودافع معنوي للقوات العراقية.

بيان القوات الأمنية العراقية

وقد اصدرت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية العراقية بيانا تقول فيه، إن الجبوري أحد أهم المطلوبين دوليا ومقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي عبد الله قرداش.

وتابعت: «شغل الجبوري مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم من بينها منصب نائب أبو بكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة.

مكافأة الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت من قبل عن تحديد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن «سامي جاسم محمد الجبوري» الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البرنامج إن الجبوري كان يشغل منصب نائب داعش في جنوب الموصل في عام 2014 وشغل منصب وزير مالية داعش، حيث أشرف على عمليات المجموعة المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.