لوجود مخالفات.. بيطري الشرقية يُحرر محضرين ضد مركزين لبيع الأدوية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مصانع التصنيع وعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

وقامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الحسينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على معارض بيع الأدوية البيطرية بمركز الحسينية تم خلالها المرور على ( 3) مراكز بيع أدوية بيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لمركزين بيع أدوية بيطرية وضـبط ( 2435 ) عبوة دواء لـ ( 57 صنف ) بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور إستخدامها بيطريا )، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.