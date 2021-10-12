وزيرا ثقافة مصر والأردن يوقعان على اتفاقية تعاون حتى عام 2023

وقعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ممثلا عن الحكومة المصرية وهيفاء النجار، وزير ثقافة الاردن عـن حكومة بلادها اتفاقية للتعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وحضر التوقيع السفير شريف كامل سفير مصر بالاردن وهزاع البراري امين عام وزارة الثقافة الاردنية ، وذلك بالمركز الثقافي الملكي.

وتتضمن الاتفاقية برنامجا تنفيذيا بين الجانبين للأعوام 2021- 2023 وذلك دعما وتعزيزا لعلاقات الأخوة والصداقة الثنائية المـتميزة في مختلف المجالات ، واستكمالا لتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين الشقيقين الموقعة في عمّان في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت عبد الدايم إن العلاقات الثنائية بين مصر والاردن ممتدة الجذور ، وهو ما يؤكد الرؤي العميقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني باهمية دعم وتطوير العلاقات الثقافة بين البلدين واضافت أن التعاون يستهدف استثمار الروابط التاريخية لخلق المزيد من التمازج الثقافي بين الشعبين الشقيقين باستخدام القوى الناعمة.

وأكدت ان المجالات الابداعية التبادلية التى يضمها بروتوكول التعاون تعمل على عرض مختلف اشكال الحراك الفنى والفكرى على افراد المجتمعين المصرى والاردنى .

من جانبها اعربت هيفاء النجار عن سعادتها بإبرام هذا البروتوكول الذي يأتي في بداية مهام توليها وزارة الثقافة وابدت ترحيبها بوزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، كما أكدت على عمق العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وهي علاقة تأسست على الثقافة الواحدة والتضامن العربي المشترك.



وأضافت أنها علاقات راسخة وتاريخية كرسها جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي في تنسيق مواقفهما المشتركة تجاه القضايا العربية، وأهمها قضية العرب الأولى قضية فلسطين، وعلى رأسها عروبة القدس الشريف.



وأشارت إلى أن المشاركات الثقافية والفنية باختلاف حقولها بين البلدين، تواصلت عبر عقود طويلة، وتزال عبر مشاركات المثقفين والفنانين المصريين التي كان آخرها مشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة في مهرجان جرش.



وأضات: نحن سعداء أن تتزامن مشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة في سمفونية المملكة الأردنية الهاشمية ضمن احتفالات المملكة بتأسيس الدولة الأردنية مع توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين بلدينا الشقيقين".



وتابعت ان هذا التعاون الثقافي، يأتي مع عبور المملكة الي المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية على المضامين التي تنطوي عليها رسالة الدولة الأردنية منذ تأسيها في التنسيق العربي في كل المجالات الثقافية والفنية التي من شأنها نهضة الأمة وارتقائها وإشراق مستقبلها ورفعة أجيالها.



من جانبه اكد شريف كامل سفير مصر بالاردن ان هذا البروتوكول يعد تتويجا لجهود الدولتين الثقافية والفنية ويعزز دعم الاستثمار الثقافي بينهما العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الثقافي بين مصر والاردن يتضمن خمسة محاور رئيسية في عدة مجالات ثقافية وفنية وهي :



أولا : في مجال المكتبات



يعمل الجانبان على التنسيق فيما بينها في مجال التشريعات المكتبية بالإضافة إلى التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومجالات الفهرسة والأرشفة والتصنيف، واقامة معارض الكتب والمطبوعات الثقافية والفنية والمشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين، وتبادل أوعية المعلومات كافة مجانا من مطبوعات وكتب منشورات وصور أخرى من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية والثقافية بينهما وبخاصة المتعلقة بكلا البلدين، على ان يقوم الجانبان بتطوير أي أنشطة ربط الكترونية ممكنة للاستفادة المتبادلة بينهما ولإفادة الباحثين.

ثانيا: في مجال المؤتمرات والمحاضرات والندوات الثقافية:



يشجع الجانبان المشاركة في المؤتمرات الثقافية والفكرية والندوات والدورات التدريبية التي تعقد في مختلف الحقول الثقافية، ويعمل الجانبان على تبادل المحاضرين والخبراء والمعلومات والزيارات بين العاملين في الأجهزة والمؤسسات والحقول الثقافية بما في ذلك ثقافة الطفل في كلا البلدين.

ثالثاً : في مجال الفنون والفنون الأدائية

والسينمائية والتراث الثقافي غير المادي:



يشجع الجانبان التعاون فيما بينهما في المجالات المختلفة للفنون والآداب والتراث التي تهدف إلى ترويج التراث الثقافي لكلا البلدين من خلال تنظيم وتبادل إقامة معارض الفنون التراثية والحرفية والمعاصرة والفنون التشكيلية والفوتوغرافية، وتبادل حفلات موسيقية وعروض فلكلورية ومسرحية، والمشاركة في المهرجانات الفنية الدولية والمسابقات التي تقام في كلا البلدين، بالاضافة الى التعاون بينهما في مجال السينما من خلال تبادل الأفلام الوثائقية والروائية، والمشاركة في أسابيع الأفلام والمهرجانات التي تقام في كلا البلدين، والاستفادة من التجربة المصرية في صناعة الأفلام من خلال عقد ورشات تدريبية للتقنيين والعاملين في هذا المجال، وإنتاج أعمال سينمائية مشتركة.

كما يتضمن تبادل الخبرات في مجال الفنون التشكيلية والشعبية من خلال تبادل المدربين والفنانين والأساتذة، وتبادل الخبرات حول التراث الثقافي غير المادي من خلال مجال حماية وحفظ مفردات التراث الثقافي غير المادي، والاستفادة من تجربة الجانب الآخر في الترويج للمشاريع التراثية في المجتمع المحلي، وإعداد ملفات ترشيح العناصر التراثية على كل من القوائم التمثيلية على التراث العالمي، وقوائم الصون العاجل، كما يتاح للجانب الأردني الاستفادة من التجربة المصرية فيما يتعلق بالصناعات التقليدية الحرفية وكيفية تطويرها وتسويقها.

رابعاً: في مجال ثقافة الطفل



يشجع الجانبان التعاون في ما بينهما في المجالات المختلفة الخاصة بثقافة الطفل من خلال تبادل الكتب الأدبية والمطبوعات الخاصة بالطفل، والمشاركة في المهرجانات الفنية والمسرحية الدولية والمسابقات الخاصة بالطفل التي تقام في كلا البلدين.

خامساً : في مجال الترجمة



يزود الجانب المصري الجانب الأردني بالكتب والمؤلفات التي يتم ترجمتها من اللغة الفرنسية والانجليزية والايطالية إلى اللغة العربية على أن تكون هذه الكتب على سبيل الإهداء لتقديمها للاطلاع بالمكتبات الأردنية فيما لا يخالف اتفاقيات وقواميس حقوق الملكية الفكرية في كلا البلدين وذلك عن طريق التعاون بين المركز القومي للترجمة في مصر ودائرة المكتبة الوطنية الأردنية.

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