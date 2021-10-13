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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| هشام الشوبكي انتشل 1400 جثمان لغرقى.. ما القصة؟

الشوبكي
الشوبكي

 أعلن هشام الشوبكي تطوعه للبحث عن "الميكروباص الغامض" الذي قيل إنه سقط من أعلى كوبري الساحل في نيل مصر للبحث عن الجثامين.

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لدى هشام الشوبكي خبرة طويلة في انتشال الجثامين ، تمتد لـ 40 عامًا، ذهب فيها إلى محافظات كثيرة، وأماكن عدة داخل مصر، لـ إخراج الجثامين الغارقة من المياه ، سواء كانت في البحر أو النيل.

ميكروباص الساحل


ولذلك سارع هشام الشوبكي إلى إعلانه التطوع لإخراج جثامين ميكروباص الساحل . لكن مع ازدياد غموض الأمر قرر الرجل صرف النظر عنه إلى حين التأكد من مصداقية الحدث.


كان هشام الشوبكي يعمل فيما مضى، مديرا مساعدا بإحدى المدارس، لكنه ترك ذلك العمل وتفرغ لتدريب المدربين على الغوص ، وهو عمله الحالي.

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ومنذ سنوات طويلة قرر الرجل أن يسهم في البحث عن الجثث الغارقة، لا سيما في الحالات المستعصية على الإنقاذ.. ولا يحصل الرجل على أجر مقابل ذلك العمل، لكنه عوضا عن ذلك يحصل على ثمن تأجير المعدات والسيارة التي تنقله إلى محل الغرق فحسب.


يقول هشام في حديثه لـ"العين الإخبارية" إنه خلال 40 عاما، استطاع إخراج 1400 جثمان، وتكون تلك اللحظات من أسعد ما يمر عليه، سواء هو أو أسر الغرقى، الذين يتمنون فحسب أن تخرج أجساد أبنائهم من وسط المياه، ليتمكنوا من دفنها: "طالما أن الجسد داخل المياه، تظل الأسر في حالة حزن، أمنية حياتهم فقط أن يدفنوا أبنائهم أو ذويهم فحسب، وهذا شعور صعب".


وخلال عمله واجه الرجل صعوبات عدة، ومواقف يعدها الأصعب في حياته، ويتذكر حين أخرج جسد طفلة كان والدها يحاول إنقاذها ومات هو الآخر: "في تلك اللحظات بكيت كثيرا، كان اسم الطفلة ملك، وهي اسم على مسمى".

طبيب ممزق

وفي حين مرة كان يبحث عن جسد طبيب غرق في ميناء دمياط، وكانت هناك حجارة كثيرة، وزن الواحد منها نحو 8 أطنان، وتم التعاون مع موظفي الميناء، واستطاع إخراج الجسد بعد 3 أيام، بشكل ممزق: "لكن في النهاية كان إخراج الجسد مهما لأسرة هذا الطبيب لدفنه".


كان آخر عملية إخراج جثمان، منذ 20 يومًا، لولد وبنت بإحدى محافظات مصر.. ويصطحب الرجل معه أسرته التي دربها على أعلى مستوى، سواء ابنته صفاء وابنه عبد الرحمن، اللذين أتما 18 عامًا، ويعدان من أصغر الغواصين، وكلاهما يُعد مدرباً في مجال الغوص.

وللمزيد حول التعرف على هشام الشوبكي .. تابع الفيديو جراف التالي:

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