أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 12-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء 12- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



دولار أمريكى بيع 15.6506 شراء 15.7768

يورو 18.0843 18.2364

جنيــه إسترليـنى 21.3318 21.5100

دولار كنـدى 12.5607 12.6660

كرون دانمركى 2.4306 2.4506

كرون نرويجى 1.8341 1.8495

كرون ســويدى 1.7892 1.8039

فرنك سويسرى 16.8540 16.9972

100 ين يابانى 13.7976 13.9125

ريـــال سعـــودى 4.1727 4.2066

دينــار كويتى 51.7855 52.3380

درهم اماراتى 4.2602 4.2958

دولار اســـترالى 11.5533 11.6480

دينــار البحــرين 41.5136 41.8526

ريـــال عمـــانى 40.6510 41.0853

ريـــال قطــــرى 4.2683 4.3212

دينـار اردنـى 22.0431 22.2836

يوان صينى 2.4266 2.4466

