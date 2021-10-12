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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 12-10-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء 12- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


دولار أمريكى بيع 15.6506   شراء 15.7768
يورو    18.0843                        18.2364
جنيــه إسترليـنى 21.3318           21.5100
دولار كنـدى 12.5607               12.6660
كرون دانمركى 2.4306               2.4506
كرون نرويجى 1.8341               1.8495
كرون ســويدى 1.7892               1.8039
فرنك سويسرى 16.8540           16.9972
100 ين يابانى 13.7976          13.9125
ريـــال سعـــودى 4.1727            4.2066
دينــار كويتى 51.7855            52.3380
درهم اماراتى 4.2602                4.2958
دولار اســـترالى 11.5533         11.6480
دينــار البحــرين 41.5136       41.8526
ريـــال عمـــانى 40.6510        41.0853
ريـــال قطــــرى 4.2683          4.3212
دينـار اردنـى 22.0431           22.2836
يوان صينى 2.4266               2.4466
 

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء دولار أمريكي جنيه إسترليني دولار كنـدى ريال سعودي

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