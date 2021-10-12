أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 12-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء 12- 10-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
دولار أمريكى بيع 15.6506 شراء 15.7768
يورو 18.0843 18.2364
جنيــه إسترليـنى 21.3318 21.5100
دولار كنـدى 12.5607 12.6660
كرون دانمركى 2.4306 2.4506
كرون نرويجى 1.8341 1.8495
كرون ســويدى 1.7892 1.8039
فرنك سويسرى 16.8540 16.9972
100 ين يابانى 13.7976 13.9125
ريـــال سعـــودى 4.1727 4.2066
دينــار كويتى 51.7855 52.3380
درهم اماراتى 4.2602 4.2958
دولار اســـترالى 11.5533 11.6480
دينــار البحــرين 41.5136 41.8526
ريـــال عمـــانى 40.6510 41.0853
ريـــال قطــــرى 4.2683 4.3212
دينـار اردنـى 22.0431 22.2836
يوان صينى 2.4266 2.4466