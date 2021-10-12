6 سنوات من التحرش .. عقوبة قاسية تنتظر الفنان شادي خلف

انتشرت خلال الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قضايا التحرش التي نسبت للممثل شادي خلف، وذلك بعد أن أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش الجنسي، ومحاولة هتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل يديرها في استوديو خاص به.

وجاء القرار القضائي بعد استماع نيابة شرق القاهرة لأقوال النساء اللاتي تقدمن ببلاغات ضد الممثل شادي خلف، واتهمته بهتك عرضهن والتحرش الجنسي بهن، وأمرت النيابة بحبسه لحين محاكمته التي لم تحدد موعدها بعد.

ويستعرض "صدى البلد"، تفاصيل جرائم الفنان شادي خلف إلى أن تم القبض عليه، خلال السطور التالية.

من هو شادي خلف؟

شادي خلف هو ممثل ومدرب تمثيل في استوديو "ذات" الذي يملكه، ويبلغ من العمر 43 عاما، تخرج في كلية التجارة، ولم يدرس التمثيل في مصر، وأوضح في تصريحات إعلامية أنه درس السينما في "مدرسة الفيلم بلندن"، ووالده هو الشاعر الغنائي الشهير نبيل خلف.

شارك شادي خلف في عدد من الأفلام وهي قبلات مسروقة، هي فوضى، حين ميسرة، عبده موته، 365 يوم سعادة، والثلاثة يشتغلونها، وبالنسبة للدراما، فقد شارك في مسلسلات، نصيبي وقسمتك، الجماعة، فرح ليلى.

استديو ذات

في عام 2015، أسس الفنان شادي خلف استديو "ذات"، وأوضح في تصريحات إعلامية وقتها، أنه هدفه التدريب على التمثيل، لأنه كممثل كانت إحدى مشكلاته، أنه لم يكن يفهم المخرجين، ولكن بعدما سافرت إلى أمريكا ولندن، عرفت وقتها أنه لا غنى عن التدريب، مثل الرياضيين المحترفين، لا يعتمدون على الموهبة فقط، وإنما يتدربون أيضا.

هدف شادي خلف من إنشاء "ذات"

وأضاف أن سعى منذ تأسيسه استديو "ذات"، إلى الوصول لأكبر شريحة موهوبة من الشباب الطموح، وقدم الكثير من ورش العمل في التمثيل وصناعة السينما، كما أن مشروعه أصبح يقدم ورش عمل في الإخراج السينمائي، والسيناريو، التصوير، المونتاج، وكذلك الإخراج المسرحي والرقص المعاصر.

متى انكشف السر؟

طوال تلك السنوات، لم يكن يدرى أحد ما حقيقة ما يجري في استديو ذات، وحقيقة أهداف الفنان شادي عيسى، حتى بدأ ينكشف كل شيء في العام الجاري 2021 في شهر يونيو الماضي، عندما نشر الممثل عبد الرحمن مجدي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام شهادات من نساء تعرضن للتحرش من قبل مدرب تمثيل داخل استوديو يملكه أثناء ورشات التدريب.

لم يذكر مجدي اسم الممثل ولا أسماء الضحايا، واكتفى بأنه "يسعى لتحذير النساء ووقف المدرب عن أفعاله"، بعدها نشرت صفحة Assault Police، والمخصصة لكشف جرائم التحرش ومساندة ضحاياها، على انستجرام، شهادات نساء قلن: "إنهن كن ضحايا جرائم جنسية يقع الممثل شادي خلف ورائها".

توالي الاعترافات

ظلت الاعترافات تتوالى من ضحايا الممثل شادي خلف، حتى يوم 10 أكتوبر الجاري، عندما وجهت له النيابة تهم التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 نساء، وينتظر الجميع تحديد موعد جلسة المحاكمة لمعرفة الحكم على الممثل المغمور.

اعترافات الضحايا اعترافات الضحايا

عقوبة الجرائم الجنسية في مصر

كان مجلس النواب قد أقر في يوليو الماضي تعديلا تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي، وبموجب التعديل، تحول التحرش من جنحة إلى جناية.

وينص على ما يلي:

مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المجلس القومي للمرأة

وفي هذا الصدد، قالت دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لديه مكاتب شكاوى منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كما أن تم تغليظ قانون العقوبات في جرائم التحرش كلها بتوصيفاتها المختلفة.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجلس لديه 27 مقر على مستوى الجمهورية، وكل مقر به مكتب شكاوى، ويمكن أيضا استقبال الشكاوى عبر 15115، في أي وقت، وفي حال تم تحرير محضر بوقائع التحرش لم يتم التحرك فيها، يمكن للضحية التوجه للمجلس القومي أو مقراته وسيتم التعامل فيها بسرعة.

كما أن جميع الإجراءات تسير في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، والوحدات التابعة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة داخل الجامعات.