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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: 48 عملية إرهابية في أفريقيا خلال سبتمبر

الجماعات الإرهابية
الجماعات الإرهابية

شهدت إفريقيا خلال شهر سبتمبر المنصرم انخفاضًا طفيفًا في النشاط الإرهابي مقارنة بشهر أغسطس؛ حيث سجل هذا الشهر 48 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 248 شخص وإصابة أكثر من 128 آخرين، إضافة إلى اختطاف 32 من المدنيين والعسكريين. في حين شهد شهر أغسطس 50 عملية، و460 مصاب، و30 مختطفين.

وما تزال حركة «الشباب» الصومالية تتصدر مؤشر العمليات الإرهابية في إفريقيا، بواقع 22 عملية، 20 منهم في الصومال و2 في كينيا، أسفرت تلك العمليات عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 70 آخرين.

وانخفض مؤشر العمليات الإرهابية هذا الشهر في غرب القارة بنسبة 14 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حيث شنت جماعة «بوكو حرام» و«داعش غرب افريقيا» هذا الشهر (18) عملية إرهابية ما بين تفجير واغتيال، سقط على إثرها ما يقرب من (117) قتيل، و(55) مصاباً، و(12) مختطفين.

كما انخفض المؤشر في منطقة وسط إفريقيا هذا الشهر بنسبة 50% حيث شهدت (3) عمليات إرهابية حمل بعضها بصمات جماعة «بوكو حرام» والبعض الآخر بصمات متمردين من قوات التحالف الديمقراطي، أسفرت هذه العمليات عن سقوط ما يقرب من (41) قتيل، و(20) مختطف، ولا يوجد مصابين. وكانت جميعها بالكونغو الديمقراطية.

ومن الظواهر المتكررة خلال هذا الشهر، ظاهرة اختطاف الأطفال حيث تبين أن المدارس النيجيرية أصبحت هدفًا استراتيجيًا للجماعات المسلحة المتعددة، من خلال تنفيذ عمليات خطف جماعي بغرض تحصيل الفدية.

لذا يؤكد المرصد على ضرورة التصدي بكل وسائل القوة الممكنة لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي باتت تهدد المجتمع النيجيري وتنذر بضياع التعليم، وتزيد من الأمية، وبالتالي تسهل عمل الجماعات الإرهابية التي تستقطب الشباب.

كما يعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن بالغ أسفه مما تقوم به الجماعات الإرهابية في إفريقيا على وجه العموم. 

وأكد مرصد الأزهر، استحالة أن يكون هؤلاء المتطرفون قد تلقوا أيه تعاليم دينية أو أخلاقية تدعوهم إلى ارتكاب مثل هذه المجازر في حق المدنيين العزل، كما يؤكد على ضرورة التكاتف من أجل تمزيق الإرهاب والقضاء عليه، ويدعو كافة البلدان الإفريقية أن تقتدي بالتعاون المشترك بين موزمبيق وروندا والذي أدى إلى انخفاض العمليات الإرهابية هذا الشهر.

مؤشر العمليات الإرهابية
مؤشر العمليات الإرهابية
النشاط الإرهابي مؤشر العمليات الإرهابية إفريقيا بوكو حرام مرصد الأزهر

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