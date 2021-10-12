إيان راش : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

أثنى الويلزي إيان راش، أسطورة نادي ليفربول والهداف التاريخي للفريق، على أداء محمد صلاح، لاعب الفريق الحالي وما يقدمه هذا الموسم.





وقال راش في تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي ميل" البريطانية: "محمد صلاح في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم. لقد أخذ مستواه إلى مرحلة مختلفة. لقد كان رائعًا للغاية هذا الموسم."





وأضاف:" هذا ليس فقط من خلال تسجيله للأهداف ولكن أيضًا مع تمريراته الحاسمة، إنه يلعب مع الفريق وإذا نظرت ما قدمه ضد مانشستر سيتي ، فإن الهدف الذي سجله كان مذهلاً للغاية. ليس فقط بخصوص المهارة والمراوغة، لكن قبل عامين أو ثلاثة أعوام، لم يكن محمد صلاح يسدد بقدمه اليمنى، لقد تطور."

وتابع:"يقول الناس "إنه أناني" لكنه ارتقى بأسلوب لعبه إلى مستوى مختلف الآن.. يشعر المدافعون بالقلق بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم التوجه إلى يمينه أم يساره ، ولهذا السبب قام بتحسين أسلوب لعبه."

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.