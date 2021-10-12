مدير التنبؤات الجوية يكشف حقيقة مواجهة مصر لـ أصعب شتاء

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر التوقعات الجوية الفترة المقبلة، موضحًا ان الخريف، هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن هناك توقعات باستقرار حالة الطقس الفترة المقبلة، مع غياب فرص سقوط الأمطار إلا على مناطق قليلة في السواحل الشمالية الغربية.



وواصل مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه :"لا يوجد أي علاقة بين الرعد والبرق أمس، وبين الزلزال الذي حدث اليوم، وأن صور الأقمار الصناعية كشفت بداية تكون سحب رمادية، والتى توقعت أنها ستكون رعدية والأمطار خفيفة كما حدث، وبعد ظهر اليوم ستعود الأجواء للاستقرار مع ارتفاع درجات الحرارة، والتقلبات الجوية والأمطار المفاجئة من الظواهر المعتادة في فصل الخريف".

وأجاب الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على سؤال :"هل سيكون هذا الشتاء الأصعب على مصر؟"، ليقول :" هذه مجرد شائعات لا صحة لها بالمرة، وصعب توقع فصل الشتاء الذي سيبدأ في 1 ديسمبر".