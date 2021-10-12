فساتين أنيقة.. لقطات من عرض أزياء الملابس التراثية

أقيم اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 عرض أزياء الملابس التراثية، والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي، وذلك تحت إشراف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

تفاصيل عرض أزياء الملابس التراثية



كان عرض الأزياء تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزير التجارة والصناعة نيفين جامع ، وذلك ضمن فاعليات معرض تراثنا .





وقدم مصمم الأزياء هاني البحيري مجموعة من الفساتين الأنيقة و الملابس التراثية، بتصميم فرعوني وألوان عصرية ومختلفة منها الذهبي واللؤلؤي والنحاسي ، ومزين بنقشات فرعونية ساحرة، وعرض أيضا أزياء على الطابع الريفي، والطابع الصعيدي والنوبي، والبدوي ، وغيرها الكثير من الأزياء المختلفة والعصرية في نفس الوقت.



ظهرت الفنانة حنان مطاوع في عرض أزياء الملابس التراثية، وهي ترتدي الفستان الرئيس لعرض الأزياء وكان يشبه فستان العرس ولكن بطابع فرعونى بنقوشات فرعونية مميزة، وقد أكمل هاني البحيري إطلالتها بتاج فرعوني على رأسها كي يعطي لكل الحاضرين الانطباع الكامل عن الأزياء



وحضر احتفالية عرض أزياء الملابس التراثية، والذي يشرف عليه مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بمعرض تراثنا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برعاية قرينة الرئيس السيسي.



وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض “تراثنا” السبت الماضي الموافق ٩ من أكتوبر الجاري، ويستمر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية حتي يوم ١٥ أكتوبر من الساعة ١١ صباحًا وحتى العاشرة مساءً.



ويعد معرض "تراثنا" أكبر تجمع للحرفيين بمشاركة 1500 عارض لهذا العام، كما يضم المعرض عدداً من أهالى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، لعرض منتجاتهم الحرفية واليدوية من كافة محافظات الجمهورية من نحاس، جلود، سجاد، مفروشات، تطريز.



كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من عارضين المفروشات، والسجاد اليدوي، ومشغولات نحاسية، وخزف، ومنتجات زجاجية، تطريز على القماش، والتحف الخشبية، وحدات الإضاءة، الجلود، وغيرها من المنتجات المختلفة.



وكانت قد استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة رفيعة المستوى من ممثلى المؤسسات التنموية الدولية والجهات المانحة خلال زيارتهم للدورة الثالثة لمعرض تراثا الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمقام بمركز مصر للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالي.

