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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفوزها على غينيا

المغرب تلحق بالسنغال وتتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منتخب المغرب
منتخب المغرب

تأهل المنتخب المغربي للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بفوزه على نظيره الغيني بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من الدور الثاني.

 

افتتح أيوب الكعبي التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 21، لكن مامادو كين سجل هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 31

 

وسجل سليم أملاح الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 42 بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة 64


 وفي الدقيقة 89، اختتم سفيان بوفال مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع، ليحصد " أسود الأطلسي" نقاط المباراة وبطاقة التأهل للدور المقبل رفقة السنغال التي تأهلت سلفًا هذا اليوم.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المغرب للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة.

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