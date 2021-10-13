الإفتاء تكشف سبب احتفال المصريين بشراء الحلوى في المولد النبوي

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سبب احتفال المصريين في المولد النبوي الشريف بشراء الحلوى وهل لها سند في السنة النبوية.



سبب احتفال المصريين في المولد بشراء الحلوى

وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن المصريين يترجموا حبهم للنبي في الأعمال، فالنبي كان يحب الحلوى والعسل، فيحنما يحتفلون بالنبي يترجمون هذا إلى ما كان يحبه النبي ويفعلوا مثله.

منحة المولد النبوي الشريف



وأشار إلى أن المصريين كذلك هم أول من بدأوا في مكافأة المولد وتوزيع علب الحلوى على الموظفين وصرف منحة المولد النبوي الشريف.

وذكر أن الأمة المحمدية تجتمع على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، منوها أن بعض محبي النبي في بعض الدول يقيمون الولائم طوال شهر ربيع الأول.

وأشار إلى أن هذه الأفعال ليست مباحة فقط وإنما مرغب فيها ويستحب فعلها والإستمرار فيها.

إحياء ذكرى المولد النبوي



وقال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته على السائل:" نعم النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده الشريف وكذلك العلماء الأجلاء الأفاضل ومن بينهم الإمامين السخاوي والشافعي"، مشيراً إلى أن هناك أمور مستحبة لإحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تبرهن للعالم أجمع من أتباعه صلى الله عليه وسلم في إحياء ذكرى المولد النبوي، منها:

1- أن يكون المسلم متبع لسنته.

2- أن يصل الرحم.

3- أن يعيد المسلم المرضى.

4- أن يجبر بخاطر الناس.

5- أن يقف بجوار المرضى ويكون عوناً لهم.

6- أن يقف بجوار المستضعف.

7- أن يعطف على الجائع والفقير والمساكين.

حكم شراء حلوى المولد النبوي

وقال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حلوى المولد النبوي الشريف ليست من قبيل الأصنام كي يحرمها البعض في الاحتفاء والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن من يحرمون يعيشون خرافات ويستخفون بعقول الناس ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت عرفة خلال لقائه بـ صدى البلد، إلى أن الاحتفال بالمولد نوع من إظهار نعم الله تبارك وتعالى علينا، موضحاً أن هناك فارق بين الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تعالى في وقت من الأوقات وبين حلوى يشتريها الناس في مصر وغيرها من دول العالم الإسلامي ولم نر أو نسمع عن أحد عبدها.

وشدد عضو فتوى الأزهر الشريف على ضرورة الاعتدال في شراء الحلوى وألا يشق الناس ويسرفون فوق الطاقة والقدرة من أجل المواسم وغيره، مطالباً بضرورة احترام التخصص وعدم فتوى الناس بغير علم فالله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".