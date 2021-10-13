أشرف زكي: دنيا سمير غانم من أكثر الفنانات مساعدة لزملائها

أشاد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بما تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم النقابة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا انها من الشخصيات الرائعة في نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف أشرف زكي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن دنيا سمير غانم من أكثر الفنانات التي تساعد زملائها، متابعا أن دنيا سمير غانم ساعدت احد الزملاء قبل وفاة والديها.

وتابع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب أن يحدث تعظيم لموارد النقابة، وسيكون هناك تعديل تشريعي بها، مضيفا أن موارد النقابة يتم تحصيلها من نسبة ٢٪ من العقود الفنية لجميع الفنانين.

وأكد:" لدينا في النقابة أعظم مشروع علاج، واتحدى أي فنان يقول غير ذلك".

وأضاف أن رسالتي في الأكاديمية مؤمن بها واعتبر جميع الطلاب أولادي، لافتا إلى أن أتمنى انشاء مدرستين للفنون بالإضافة إلى ما تم افتتاحها.