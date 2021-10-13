عصير الطماطم.. تعرف على فوائده لتعزيز المناعة

يحتوي عصير الطماطم على العديد من المغذيات والمكونات الغنية والمفيدة جدا وخاصة في تقوية مناعة الجسم ، ومن وأهمها مضاد الأكسدة الشهير "اللايكوبين" وهو المسؤول عن اعطاء الطماطم اللون الأحمر المغري، وفي عصير الطماطم تكون نسبة الليكوبين عادة أعلى إذ إن تحضير العصير يمر بخطوات من بينها طبخه وتعرضه للحرارة ، وعند تعرض الطماطم للحرارة تزيد نسبة الليكوبين وتصبح أعلى منها في الطماطم الطازجة.



ويحتوي عصير الطماطم على العديد من الفيتامينات التي تحسب أيضا من ضمن مجموعات مضادات الاكسدة الطبيعية والقوية ، وهي فيتامين A وفيتامين C والعديد من المعادن كالبوتاسيوم ، والفوسفور والحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والنحاس والفسفور والقليل من الصوديوم ، وتعد الطماطم بشكل عام قليلة بالسعرات وعالية في نسبة الماء ولا تحوي الدهون او الكولسترول، بالاضافة لاحتوائها على فيتامين "ب" المركب.

هناك بعض الفوائد الطبيعية لتناول عصير الطماطم، إليك أبرزها وفقا لموقع “eatthis".



أهم فوائد عصير الطماطم للجسم ولتعزيز مناعته:

1- احتواء عصير الطماطم على نسب عالية جدا من مضادات الأكسدة يجعل له دور كبير في مكافحة الاورام السرطانية وخاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئتين والقولون والمستقيم.

2- خفض خطر الاصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

3-تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويكافح التهاباته ويمنع عسر الهضم ويقي ضد الامساك، ويساعد في الوقاية من حصى الكلى والمرارة، ويعزز صحة القولون.

4- المساعدة في تنزيل الوزن بصفته قليل السعرات وعالي بالالياف ويساعد على الاحساس بالشبع.

5- تعزيز صحة البروستاتا ويعمل على وقايته من السرطانات.

6- باحتوائه على الالياف الغذائية يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

7- الالياف الغذائية التي تحويها الطماطم بشكل عام تساعد على تنظيم سكر الدم.

8- له دور في حماية العظام وتقويتها ووقايتها من الهشاشة ، باعتباره مصدر للكالسيوم ولفيتامين K الذي ينشط الاوستيوكالسين والمسؤول عن ترسيخ الكالسيوم في العظم.

9- يقلل من خطر الاصابة بتجلط الدم ، وباحتوائه على الكالسيوم يلعب دور في السيطرة على مستويات ضغط الدم.

10- يقلل فرص حدوث الاجهاض باحتوائه على مضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة والسموم في الجسم.

11- يكافح حب الشباب ومشاكل البشرة ويعزز صحة الجلد بسبب محتواه من فيتامينات A و K وC.

12- له دور في مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم بالسن.

13- يعزز صحة الشعر ونموه.

14- تعزيز النظر وحماية العين والوقاية من العشى الليلي.