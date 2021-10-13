تفاصيل طرح مسلسل جديد حول حياة مارادونا.. وفيلم عن نيكولا آدامز بطلة الملاكمة

يبدو أن عشاق الكرة الأرجنتينية على موعد مع مسلسل "مارادونا .. حلم مبارك"، وهو أول مسلسل عن حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أرماندو مارادونا، سيتم عرضه 29 أكتوبر المقبل، أى قبل يوم واحد من عيد ميلاده.

وفي عشر حلقات، كل منها مدتها ساعة، يستعرض المسلسل تاريخ مارادونا منذ بداياته في فيا فيوريتو وحتى الوصول إلى المجد مع برشلونة ونابولي ومنتخب الأرجنتين الذي توج معه بكأس العالم في عام 1986 بالمكسيك.

وسيتناول المسلسل المقرر عرضه إنجازات الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا والتحديات التي واجهته طوال حياته، في 29 أكتوبر الجاري.

وتوفي أسطورة كرة القدم و اللاعب السابق لمنتخب الأرجنتين دييجو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2020.

وظل مارادونا شخصية مثيرة للجدل أُطلقت عليها أوصاف مختلفة ومتناقضة، فهو اللاعب المبهر والعبقري الكروي الاستثنائي، لكن طالما لاحقته تناول المواد المخدرة والممنوعات.

وفي سياق آخر، كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تحول قصة حياة أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، وبطلة الملاكمة نيكولا آدامز، إلى أفلام وثائقية تعرض عبر منصة أمازون برايم، لتمتعهما بشعبية جارفة في مجالي كرة القدم والملاكمة.

ونقلت صحيفة deadline، في تقريرها بعض تفاصيل الأفلام الوثائقية الرياضية التي ستضم قصة حياة روني وآدامز، حيث ان الأفلام الجديدة ستستند إلى تفاصيل جديدة تعرض للمشاهدين لأول مرة من حياتهم الشخصية، على ان يعرض فيلم آدامز أولاً في نوفمبر المقبل، ويعرض بعده فيلم روني في أوائل عام 2022.