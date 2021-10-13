أخبار التكنولوجيا| نوكيا تطلق أحدث هواتفها بتقنية 5G وأرخص سعر.. أبل تكشف عن أحدث أجهزتها في هذا الموعد

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

أبلغ عدد كبير من مستخدمي تطبيقات فيسبوك وجود عطل في تطبيق فيسبوك وإنستجرام ، وأنهم لا يستطيعون مشاركة الصور والمنشورات على التطبيقات بشكل طبيعي.

توقف إنستجرام وأعطال لا تنتهي.. هل تخبئ فيسبوك شيئا؟ تفاصيل مثيرة

كان يوم الاثنين الماضي واحدا من أسوأ الأيام التي مرت في تاريخ فيسبوك كله، حيث انقطعت جميع خدماته لأكثر من 7 ساعات، وتوالت بعدها انقطاعات لجميع خدمات الشركة من تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر وواتسآب .

كشفت شركة "أبل" الأمريكية عن موعد مؤتمرها الجديد لتقديم أحدث أجهزتها، والذي من المقرر عقده في 18 أكتوبر الجاري.

تويتر تطلق مبادرة لدعم صانعي المحتوى الصوتي على المنصة

أعلنت منصة "تويتر" عن إطلاق مبادرة "سبارك" لدعم صانعي المحتوى الصوتي الخاص بما يعرف بـ"المساحات" أو "Spaces".

بعد إنستجرام.. عطل في تطبيق Gmail والمستخدمون يلجأون لتويتر

يعاني تطبيق Gmail لرسال البريد الإلكتروني من انقطاع في الخدمة، جيث أبلغ العديد من المستخدمين أنهم غير قادرين على إرسال الإيميلات، ولا يستطيعون تلقى أية رسائل.

نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia G300 بتقنية 5G وأرخص سعر

أعلنت شركة نوكيا رسميا عن هاتفها للفئة المتوسطة Nokia G300 الذي يأتي بسعر رخيص ومواصفات جيدة مع دعم لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .