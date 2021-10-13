احتفالا بمولد النبي ..الأوقاف تطلق المسابقة الثانية خلال شهر ربيع الأول

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة الأخلاق الكبرى أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولد النبي، وذلك في إطار مبادرة "#نبي_الرحمة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف ، وهي مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم ، وتضم عشرين سؤالًا تبدأ غدًا الخميس الموافق ٧ من شهر ربيع الأول حتى السادس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، مع جوائز قيمة جدًا للفائزين.

وقالت الوزارة إنها سترشح أوائل الفائزين والفائزات من الأئمة والواعظات لقائمة الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات ، وإلحاق الراغبين منهم بالدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية إذا لم يكن قد سبق له الترشح لها ، أو دورة الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي التي تتم بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمن لم يسبق له الحصول عليها ، وسيتم نشر أسئلة المسابقة صوتيًّا على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

وتجمع الإجابات وترسل في نهاية المسابقة على الرابط التالي:

https://forms.gle/293UAZAkz5qJ8mYz8