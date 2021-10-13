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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفالا بمولد النبي ..الأوقاف تطلق المسابقة الثانية خلال شهر ربيع الأول

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة الأخلاق الكبرى أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولد النبي، وذلك في إطار مبادرة "#نبي_الرحمة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف ، وهي مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم ، وتضم عشرين سؤالًا تبدأ غدًا الخميس الموافق ٧ من شهر ربيع الأول حتى السادس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، مع جوائز قيمة جدًا للفائزين. 

وقالت الوزارة إنها سترشح أوائل الفائزين والفائزات من الأئمة والواعظات لقائمة الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات ، وإلحاق الراغبين منهم بالدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية إذا لم يكن قد سبق له الترشح لها ، أو دورة الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي التي تتم بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمن لم يسبق له الحصول عليها ، وسيتم نشر أسئلة المسابقة صوتيًّا على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw
وتجمع الإجابات وترسل في نهاية المسابقة على الرابط التالي: 
https://forms.gle/293UAZAkz5qJ8mYz8

وزارة الأوقاف مسابقة الأخلاق الكبرى أخلاق النبي ذكرى مولد النبي شهر ربيع ربيع الأول

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