تعليق مثير من بريطانية بعد طعن زوجها 3 مرات ورفضها مساعدته

بدم بارد أصرت زوجة بريطانية على قتل زوجها الذي عاشت معه 24 عاماً بالطعن 3 مرات كما رفضت مساعدته عندما استنجد بها لإنقاذه.

وأكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية طعن بينيلوبي جاكسون، مديرة عسكرية سابقة تبلغ من العمر 66 عامًا زوجها ديفيد، وهو ضابط متقاعد بالجيش ويبلغ من العمر 78 عامًا في منزلهم في سومرست.

وبعد طعن بينيلوبي للمرة الأولى لزوجها ديفيد في قلبه لم يمت، لتقرر طعنه لمرتين آخرين في بطنه، معلقةً: «كنت سأحصل على قلبه، لكنه ليس لديه قلب».

ورغم طعناته الثلاثة تمكن ديفيد من الاتصال بالطوارئ على الرقم 999 قائلاً إن زوجته طعنه في قلبه ورغم أنها كانت تصرخ من الألم إلا أنها طعنته لمرتين أيضًا.

وأعلنت هيئة محلفين في محكمة التاج في بريستول أن بينيلوبي أخذت الهاتف من زوجها لتخبر عامل الطوارىء بنفسها: «قتلت زوجي، أو حاولت ذلك، لأنني اكتفيت من اسائته».

وعندما سُئلت عن مكانه، أجابت السيدة البريطانية: «إنه في المطبخ ينزف حتى الموت» رافضةً الضغط على الجرح أو رمي منشفة لمحاولة وقف النزيف.

وفي المكالمة التي استمرت 18 دقيقة، والتي تم تشغيلها بالكامل أمام هيئة المحلفين، يمكن سماع جاكسون وهي تخبر الموظف بهدوء أن زوجها يئن على أرضية المطبخ، مختتمةً: « إنه يستحق القتل ... سأقبل كل ما يأتي في طريقي بعد موته».