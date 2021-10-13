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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

توأم رينو ميجان E tech.. لقطات تجسسية جديدة لـ "كادجار" الجيل التالي

رينو كادجار 2022
رينو كادجار 2022

تمكنت عدسات المصورين من التقاط صورًا تجسسية لرينو كادجار من الجيل الجديد وهي ما زالت بالكسوة التمويهية.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، تم إطلاق الجيل الحالي من رينو كادجار عام 2015 ومن المقرر إعادة تصميمه بالكامل قريبًا. تمامًا مثل الموديل الحالي، ستستمر الكروس أوفر في مشاركة نيسان كاشكاي المعروفة باسم روج سبورت في الولايات المتحدة الأمريكية، نفس المنصة الصناعية CMF-C وبالتالي يتشاركان في بعض عناصر التصميم المميزة والتقنيات الحديثة، ومع ذلك، فإن الإصدار الخاص بأوروبا سيكون مختلفا لأنها انتقلت بالفعل  إلى جيل جديد في وقت سابق من هذا العام. 

رينو كادجار 2022

تظهر بوضوح الصور التجسسية الجديدة أن رينو كادجار الجديدة الرياضية متعددة الاستخدامات الفرنسية ستتلقى معالجة جديدة لتصبح بمظهر أكثر رياضية بشكل عام مقارنة بسابقتها، وذلك بفضل الأطوال والبروز القصيرة عن سابقتها. ستحصل الواجهة الأمامية على تصميم أكثر جرأة مع مصابيح أمامية LED مثبتة في أعلى الواجهة تذكرنا بـ ميجان E-Tech. في الواقع، نتوقع أن تستعير كادجار الجديدة المزيد من عناصر التصميم من الميجان الهاتشباك مع قليل من التغيير لملاءمة الكروس أوفر.

اللقطات الأولية للنموذج التجريبي لكادرجار ما زالت لا توضح المقصورة الداخلية بشكل كافٍ، لا يزال هناك الكثير من التمويه الذي يغطي لوحة القيادة ولكن ما زال هناك شاشتين مرئيتين بوضوح. ومن المثير للاهتمام، أن كادجار تحتوي على  شاشة عمودية للترفيه، تبدو إلى حد كبير مثل Megane E-Tech. ولكن على الأرجح هذه الشاشة المميزة الشبيهة بشاشة الميجان E تك ستكون في التقليمات الأعلى سعرا، وستكون الفئات الأقل سعرا بشاشة معلومات وترفيه بمقاس 9 بوصة وبدقة أقل.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا النموذج الأولي يحتوي على علبة تروس يدوية بست سرعات، لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق Kadjar الجيل الجديد حتى الآن  وترجح الشائعات ظهوره لأول مرة قبل نهاية العام أو أوائل العام المقبل.

رينو رينو كادجار الولايات المتحدة الامريكية اوروبا ميجان E-Tech Kadjar

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