شاهد .. لحظة السيطرة على حريق مهرجان الجونة السينمائى

أكد القائمين على مهرجان الجونة السينمائي ، أنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد المسارح الرئيسة، الذى من المقرر أن يضم فاعليات الدورة الجديدة .

وعلق رئيس مهرجان الجونة قائلاً: "تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، وجار حصر الخسائر، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا ".

وتابعت إدارة مهرجان الجونة السينمائى : لايوجد اى خسائر بشرية .

وكان قد اندلع حريق داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.

وتضمنت قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.



وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وبين انتشال التميمي، مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.



وتضمنت قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيفا، في مقدمتهم النجوم ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وأنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدى الاتربي، يسرا االلوزي، هدى المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، على الطيب، الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي، مجموعة من المخرجين المتميزين والبارزين وخبراء الصناعة ونقاد السينما الذين سيشكلون لجان التحكيم في المسابقات الرئيسية الثلاث، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء في دورتها الأولى؛ إضافة إلى لجان تحكيم فيبريسي، ونيتباك.



وحول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: "إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، فإن جانبًا من مهمة مهرجان الجونة السينمائي يتمثل في دعوة مجموعة متميزة للغاية من صناع السينما والنقاد السينمائيين والمتخصصين في الصناعة لتشكيل لجان التحكيم؛ نتمنى لأعضاء لجان التحكيم كل التوفيق في رحلتهم الصعبة لاختيار الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي".

وتضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، التي لعبت أدوارًا سينمائية هامة مع مخرجين متميزين وتعد أول ممثلة مصرية وعربية يتم ترشيحها لجائزة الإيمي الدولية لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وسارة هوش، المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان جواناخواتو السينمائي الدولي في المكسيك، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم الذي تشمل أعماله الفيلم الشهير "رصاصة طايشة" (2010)، وفيلم "نار من نار" (2016).

فضلًا عن ذلك، يشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، المعروف بأعمال مثل "كابول إكسبرس" و"نيويورك" و"إيك ثا تايجر" و"سنوات طالبان وما بعدها".

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين، الرئيس التنفيذي لشركة مارجيت هاوس فيلمز، ومنتج فيلم نتفليكس "أنا لم أعد هنا".