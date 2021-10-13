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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

٢٧ أكتوبر.. الحكم في دعوى عريان فهيم ضد منة فضالي

أرشيفية
أرشيفية

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من رجل أعمال يدعى عريان فهيم، ضد الفنانة منة فضالي، يتهمها بــ"التشهير ونشر أخبار كاذبة"، بشأن محلات مجوهراته، لجلسة ٢٧ أكتوبر للحكم.

 

وطلب مقيم الدعوى، تعويض مالي قدرة 3 ملايين جنيه من “فضالي”، مشيرًا إلى أنها حاولت الفصال أثناء شرائها قطع مشغولات ذهب من محل مجوهراته، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فقامت بتوجيه سيل من الإهانات له واتهامات جزافية تسببت  له في أضرار مادية ونفسية جراء تصريحاتها ضده.

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كان المحامي سمير صبري، قد تقدم موكلًا عن عريان فهيم الجواهرجي، بدعوى تعويض ضد الفنانة منة الفضالي، واتهمها بتعمد نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني، وعبر رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير به وبسمعته التجارية وإهانته.

 

وأشار “صبري”، إلى أن الفنانة منة فضالي ذهبت لشراء مشغولات ذهبية من مجوهرات عريان فهيم في شارع البطل أحمد عبد العزيز، وعندما حاولت تنزيل الأسعار بـ"الفصال" فوجئت بالرفض.

 

وأضاف أن "فضالي" هاجمت فهيم؛ بسبب موقفه بـ “رفض الفصال” عدم تنزيل الأسعار لها، كما أرادت، وبعد خروجها دون شراء، أرسلت مكالمات صوتية تحتوي على عبارات إهانة لموكله.

المحكمة الاقتصادية الفنانة منه فضالى محلات مجوهراته أخبار كاذبة منة فضالي

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