طلب جديد لـ كيروش قبل انطلاق معسكر منتخب مصر فى نوفمبر.. تفاصيل

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم ٢٥ أكتوبر الجاري فى حضور ٢٠٠٠ مشجع بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ويلتقى النادى الأهلى فى ضربة بداية الدوري الممتاز فريق الإسماعيلي فيما يواجه الزمالك فريق انبي فى إفتتاحية المسابقة المحلية.

وتمسك البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بضرورة خوض ٣ مواجهات فى الدورى الممتاز قبل معسكر شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش منتخبي انجولا والجابون خلال شهر نوفمبر فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويرغب كيروش مدرب منتخب الفراعنة الكبار فى استغلال منافسات بطولة الدوري الممتاز من أجل متابعة مستوى أداء اللاعبين المحليين تمهيدا للاستعانة بالعناصر الجديرة بارتداء قميص المنتخب الأول فى تصفيات المونديال.

واعتبر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني خوض ثلاث مواجهات من بطولة الدوري الممتاز بمثابة فرصة قوية للحكم على مستوى أداء البعض من لاعبي المسابقة المحلية.

وتتسم المواجهات الثلاث الأولى فى بطولة الدوري الممتاز بالقوة والندية حيث يلتقى خلالها الأهلي نظيره الاسماعيلي ثم يواجه الزمالك في الجولة الثالثة بالدوري.

ومن المنتظر أن يجرى قبل وضع المواعيد النهائية للمواجهات الثلاث من قبل إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة عرض الامر على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.