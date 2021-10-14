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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تستعد لطرح موبايل K9s.. تعرف على المواصفات.. صور

أوبو تستعد لطرح موبايل
أوبو تستعد لطرح موبايل K9s.. تعرف على المواصفات

تستعد شركة “أوبو” العالمية لطرح هاتفها الذكي الجديد K9s، بعد طرحها لهاتفي K9 و K9 Pro، حيث كشفت صورا مسربة على منصة التواصل الاجتماعية الصينية الشهيرة Weibo عن تصميم الجهاز.

 

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء هاتف Oppo K9s بشاشة قياس 6.59 بوصة من نوع LCD، و بتقنية عرض Full HD، مع سرعة تحديث 120 هيرتز.

يحتوى Oppo K9s علي معالج Snapdragon 778G، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 أو 8 جيجابايت، و يدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، من خلال منفذ شحن USB-C، عبر بطارية سعة 5000 مللى أمير.

 

لمحبي التصوير يمتلك Oppo K9s كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، و الواسعة بدقة 8 ميجابيكسل، و الأمامية دقة 16 ميجابيكسل.

و من ناحية الألوان يمكنك الحصول على هاتف Oppo K9s فى ألوان هي الأسود، الوردي و الرمادي، بينما لم تكشف التسريبات أى تفاصيل حول السعر المتوقع للهاتف.

 

جدير بالذكر أن أوبو كانت قد أعلنت مؤخراً عن هاتفها الجديد رسمياً K9 Pro، ضمن الفئة المتوسطة و تستهدف عدداً كبيراً من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم.

أوبو K9s K9 Pro Oppo K9s OPPO

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