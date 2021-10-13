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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة 25 كشك بحديقة السلام ورفع 600 حالة إشغال بوسط المدينة

جانب من إزالة الإشغالات
جانب من إزالة الإشغالات بحديقة السلام بأسوان

شهدت حديقة السلام بمدينة أسوان والمنطقة المحيطة بها تنفيذ أكبر حملة إزالة للإشغالات والتي شملت رفع 25 كشك متعدد الأحجام والمساحات بمشاركة قيادات الوحدة المحلية من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية ، بجانب شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، وهو الذى يأتى مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التطوير والتجميل لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

 

جاء ذلك تنفيذاً للتعليمات المشددة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى أكد بأنه تم تعويض 19حالة من أصحاب هذه الأكشاك التى تم إزالتها اليوم بمحلات جديدة داخل مول أكتوبر سكوير بعد تخفيض المديونيات المتراكمة عليهم منذ سنوات إلى حوالى 50 % مقابل تأجير محلات بسور مبنى الحزب الوطنى القديم ، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة في التعاقد معهم على المحلات الجديدة بدفع مقدم بنسبة 20% للمحل والباقى بأقساط لمدة 5 سنوات وذلك لتوفير مصدر دخل لهؤلاء الشباب والعمل على تحسين مستوى معيشتهم .

 

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وأشار أشرف عطية ، إلى إستمرار عجلة التطوير والتجميل حيث سيتم على الفور البدء فى رفع كفاءة وإعادة حديقة السلام إلى سابق عهدها ، بجانب البدء فى أعمال الرصف والتطوير للكورنيش وطريق السادات والشوارع الداخلية للمدينة بمجرد إنتهاء المرحلة الأخيرة من مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى .

 

وكشف محافظ أسوان عن أنه بالتوازى جارى الإستمرار فى تنفيذ حملات رفع الإشغالات حيث تم تنظيم حملة أمس إستهدفت منطقة أطلس وكوبرى الشادر أسفرت عن إزالة 600 حالة إشغال طريق ومصادرة للمضبوطات بالمقاهى والكافتيريات المخالفة  ، لافتاً إلى أن المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإستكمال أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات الرمال والأتربة بطول الطريق المؤدى لمطار أسوان الدولى .

 

وأكد سفير جمهورية ناميبيا الصديقة بالقاهرة فيليو هيفينداكا، على حرص دولته لتوطيد علاقاتهم بمصر التى ساندتهم ، وقدمت كافة أوجه الدعم  قبل وبعد الإستقلال عام 1990، ولاسيما في مشروعات البنية التحتية ، ومجالات الصحة والتدريب والإستثمارات المشتركة والتي من أبرزها خلال الفترة الأخيرة مشاركة ناميبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الإقتصادى بالعلمين .

 إزالة الإشغالات بحديقة السلام بأسوان
 إزالة الإشغالات بحديقة السلام بأسوان
 إزالة الإشغالات بحديقة السلام بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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