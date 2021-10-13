طائفة يهودية تستعد لدخول إيران.. تحرك عاجل من أمريكا وإسرائيل لمنع الكارثة

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل وأمريكا تعملان على منع أعضاء طائفة يهودية من الانتقال لإيران، وسط مخاوف من أن تستخدمهم طهران كورقة مساومة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن أعضاء جماعة "ليف طاهور" المناهضة للصهيونية تقدموا بطلب لجوء سياسي في إيران في عام 2018، إذ أظهرت الوثائق التي قدمت في محكمة فيدرالية أمريكية في عام 2019 أن قادة الطائفة الحسيدية المتطرفة طلبوا اللجوء من إيران وأقسموا الولاء للمرشد الأعلى، علي خامنئي.

وهناك مخاوف من أن المئات من أعضاء المجموعة، المتمركزين أساسا في غواتيمالا، ربما يحاولون الانتقال إلى إيران بعد أن تم رصد عشرات العائلات في مطار غواتيمالا، على ما يبدو في طريقها إلى حدود كردستان - إيران.

وكشف أن "أقارب أعضاء الطائفة الإسرائيلية اتصلوا بوزارة الخارجية ووزارة العدل وطلبوا منهما الاتصال على وجه السرعة بنظرائهم الغواتيماليين لمنع العائلات من المغادرة، حيث قدم أقارب الأعضاء الأمريكيين في الطائفة طلبات مماثلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية".

ونقل التقرير عن الأقارب قولهم إن "الوصول إلى حدود إيران - كردستان قد يتسبب بحدث سياسي وأمني ضخم، وإن صفقة شاليط ستبدو كلعبة أطفال مقارنة بذلك"، في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى التي توصلت إليها إسرائيل مع حركة "حماس" في عام 2017، وأطلقت في إطارها سراح ,027 أسير أمني فلسطيني مقابل الجندي غلعاد شاليط، الذي كان محتجزا في الأسر منذ 2006.

وأوضح التقرير أن "السلطات الغواتيمالية احتجزت بالفعل عددا من أعضاء الطائفة الذين يحملون الجنسية الأمريكية ويزعم أنهم كانوا في طريقهم إلى إيران في الأيام الأخيرة، بناءً على طلب من السلطات الأمريكية"، مشيرا إلى أن “الجماعة كانت تخطط في البداية للانتقال إلى منطقة أربيل في العراق، المتاخمة لإيران والتي يؤمنون أنها بابل التوراتية”.

كما يشعر الأقارب بالقلق بشأن نشاط تنظيم داعش، في المنطقة، فيما فرت مجموعة أولى بالفعل إلى المنطقة، حيث يحاول أعضاء آخرون الآن شق طريقهم جوا من غواتيمالا أو السفر بداية إلى المكسيك والسلفادور قبل التوجه إلى الشرق الأوسط، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".