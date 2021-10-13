عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. الغيبوبة تزيد فرص الإصابة بالجلطات

صدى البلد

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن تحرك الدم بشكل أبطأ في الأوردة قد يتسبب في حدوث جلطات الساق، خاصة أنه يعمل على تجلط الدم وإغلاق مجرى الدم في هذه الأوردة، وتعتبر الخطورة الأساسية في جلطات هذه الأوردة هي جريان الدم بشكل معاكس إلى الأعلى باتجاه القلب والرئتين ما يهدد بحدوث الجلطة الرئوية.

 

وأضاف الدكتور وليد الدالى، أن عدة عوامل تزيد من نسبة خطر الإصابة بالجلطات ومنها الغيبوبة أو الشلل بسبب انعدام انقباض عضلات القدم التي تعمل على ضخ الدم من أسفل إلى أعلى واستخدام النساء لحبوب منع الحمل لفترات طويلة التي تسبب تجلط الدم في القدم والحمل وزيادة الوزن نتيجة الضغط على عضلات القدم السفلية والتدخين والتقدم في العمر .

وتابع أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، قد يتلقى المريض العلاج لمنع زيادة الجلطات ويمنع حدوثها مرة أخري من خلال استخدام الأدوية التي تعمل على زيادة نسبة سيولة الدم عن طريق الحقن أو الحبوب التى يجب معها الخضوع للفحص المستمر للدم لعدم الإصابة بخطر النزيف في حالة زيادة نسبة العلاج.

وأكمل الدالى، أنه في حالات الجلطات الشديدة وبداية ظهور المضاعفات يتم استخدام الأدوية مذيبة الجلطات، والفلتر وهي أداة توضع في أحد أوردة الجسم الكبيرة في البطن الذي يُسمى بالوريد الأجوف السفلي لالتقاط أي خثرات منتقلة من القدم إلى الأعلى عن طريق الدم ومنع حدوث الجلطات الرئوية، إضافة الى الجوارب المطاطية والتي تساعد على شد عضلات القدم لمنع تجمع الدم فيها وبالتالي تقليل احتمالية تكون تجلط للدم.

 

وأشار الدكتور وليد الدالى، أن علاج دوالي الساقين بالليزر  يعتبر من أحدث التقنيات في مجال الأوعية الدموية بعيدًا عن تعقيدات العمليات الجراحية، ويخضع المريض للتخدير الموضعي ويقوم الطبيب بإدخال قسطرة إلى الأوردة المتضررة، وتعمل أشعة الليزر ذات التركيز العالي على كي الوريد وإغلاقه فيموت ويختفي بعد فترة.

الأوعية الدموية تجلط الدم الدكتور وليد الدالى دوالي الساقين الضغط ساقين

ترشيحاتنا

قانون الجمارك الجديد يجبر المستوردين على جلب بضائع عالية الجودة| تفاصيل

اعتماد الخطة التفصيلية لـ مجلة المحاماة والتكنولوجيا وإصدار العدد الأول| صور

الزراعة : قريبا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة |فيديو

البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل بعد استهداف الحوثي مستشفى العبدية باليمن

أشرف زكي: قرارات النقابة ضد الفنانين يصدرها مستشار من مجلس الدولة |فيديو

أمير توفيق: موسيماني مستمر مع الأهلي.. ولم يطلب زيادة في راتبه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

حنان مطاوع تتألق بفستان فرعوني من تصميم هاني البحيري.. صور

بايدن على بعد خطوات من سحق آبي أحمد.. قائمة عقوبات قاسية هذه المرة

فيديو

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

اﻟﻤﺰﻳﺪ