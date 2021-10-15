فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

عايدة رياض .. بادأت حياتها فنانة استعراضية، في الفرقة القومية للفنون الشعبية منذ سن الـ 15 من عمرها، لتنطلق بعدها عايدة رياض لمجال التمثيل، وتصبح من الفنانات القلائل اللاتي احتفظن بشعبية واسعة رغم تقدم العمر، باختيارها للأدوار المناسبة، وتمتعها بالجمال والجاذبية.

جمعت الصدفة بين الفنان محرم فؤاد والفنانة عايدة رياض، في مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية ، أثناء العروض، حيث حضر محرم فؤاد و«شلته» عرض الفرقة، وبعد العرض أخبرها محمد خليلي أن محرم فؤاد يرغب في رؤيتها بعد رقصة " البمبوطية "، وقالت: « فارق السن بينا عشرين عاما، جالي في الكواليس وقلي يا عايدة إنتي جميلة جداً وكنتي هايلة عاوزك بكرة تقدمي الحفلة بتاعتي، وقلتله مش هعرف أعمل كده فقالي ما انتي بتقدمي هنا للفرقة القومية، فقلت له بس دي حاجة أنا حافظاها مش هعرف، فردّ: "هتقولي كلمتين بس"، وبعدها حاول التقرب منها شيئا فشيئًا قبل أن يعرض عليها الزواج.

"ساعة ما وافقت عليه كنت في الوقت ده مرتبطة بحد تاني وكان فيه مشاكل تتعلق باختلاف الأديان فحبيت أغيظه، بس الموضوع مشي بسرعة ومعرفتش أفلفص واستمر الزواج 12 عاما"، هكذا كشفت الفنانة عايدة رياض، عن أسباب قبولها للزواج من المطرب محرم فؤاد رغم فارق السن بينهما وسرعة الارتباط.

خيرني بينه وبين الشغل



كانت الفنانة عايدة رياض تحب عملها في الرقص والتمثيل، والمسرح، وكانت تلعب "جمباز"، لكنها بعد الزواج تركت العمل لمدة 8 سنوات، بسبب رغبة زوجها محرم فؤاد، لكنها لم تطق المكوث في المنزل أكثر.

وقالت أن سبب طلاقها أنها رغبت في العودة للعمل قائلة: «وعدني في الأول إني همثل وبعد كده قال لي لا ومش عاوزني أشتغل وأنا مخلفتش وقاعدة في البيت زهقت وأنا واخدة على الحركة وبلعب "جمباز " وبرقص وفرقة ومسرح.. قعدت بعد الزواج 8 سنوات في البيت وبعدين رجعت الشغل بأعجوبة وبعدين حصل الطلاق لأنه خيرني بينه وبين الشغل».

كان محرم فؤاد يحب يونس شلبي، ولا يرفض له طلبا، وبعد أربع سنوات فقط من الزواج، قابلت عايدة رياض وزوجها، يونس شلبي بالصدفة في لندن وكان في هذه الفترة يُنتج فيلما، وقالت له "خدني معك ومش هاخد فلوس"، وأقنع "شلبي" زوجها محرم فؤاد ووافق فقط كحالة استثنائية.

وللمزيد حول التعرف على زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد .. تابع الفيديو جراف التالي: