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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير من وزير الخارجية الأمريكي إلى إيران

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، إن الوقت ينفد لإيران للانضمام إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأضاف بلينكين: "إننا نقترب من النقطة التي لن تستعيد عندها العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مزايا خطة العمل الشاملة المشتركة".

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وفي إشارة إلى تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي باستخدام القوة، قال بلينكين دون الخوض في التفاصيل: "نحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها".

فيما أكد وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن الشراكة بين إسرائيل ودولة الإمارات تشمل التعايش الديني ومكافحة الإرهاب.
وقال لابيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والإماراتي عبد الله بن زايد إن إسرائيل افتتحت سفارات لها في المغرب والإمارات والبحرين.

وأضاف لابيد قائلا:"سنبحث في واشنطن قدرات إيران النووية".

 

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